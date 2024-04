BBVA dispone de 16.000 millones para hacer frente a la inestabilidad económica de Turquía 

BBVA dispone de liquidez suficiente como para afrontar cualquier eventualidad que pueda surgir en la economía de Turquía. El banco bilbaíno, firme creyente del potencial del país otomano, reconoce que la coyuntura económica no es afable y, por ello, elevó la ratio liquidez hasta el 212% al cierre del anterior ejercicio.

La entidad presidida por Carlos Torres detalla en el documento de registro universal que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada que Turquía es el mercado donde mantiene los niveles de liquidez más elevados con respecto a 2022.

BBVA tiene un LCR (Ratio de cobertura de liquidez, por sus siglas en inglés) de 212% en el mercado turco, por encima de los mínimos exigidos por el Banco Central Europeo (BCE) del 100%.

La firma de origen vasco remarca en el informe presentado ante el supervisor español que «hay crecientes señales de normalización de la política económica, en general, y de la política monetaria, en particular».

BBVA ve con buenos ojos las subidas de tipos en Turquía

BBVA alude al cambio de estrategia monetaria que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, decidió tomar tras las elecciones generales de mayo de 2023.

Hasta ese momento, el máximo mandatario turco consideraba que la vía para sofocar la hiperinflación del país era reducir las tasas de interés para fomentar el consumo y el ahorro en la moneda local. Ante el fracaso de esta estrategia, Erdogan reconsideró su idea e instó al Banco Central de Turquía a elevar las tasas de interés para reducir el IPC.

Desde mediados de junio de 2023 hasta mediados de marzo de este ejercicio, los tipos de interés han crecido en 4.150 puntos básicos, hasta el 50% actual. El banco español considera que esta fórmula es un primer paso para que Turquía regrese a la ortodoxia financiera. Carlos Torres explicó en la última presentación de resultados que Garanti, la filial de BBVA en la nación otomana, es un banco que «fácilmente» podría ganar 2.000 millones de euros al año en un entorno estable.

Carlos Torres, presidente de BBVA, (izq.) y Onur Genç, CEO del banco (dcha). EFE

Mientras Turquía prosigue en su camino hacia la normalización económica, BBVA se protege ante los potenciales vaivenes económicos que pudieran surgir en el país. El banco con sede en Madrid detalla en el documento de registro universal que, pese a los cambios y con todas las señales de estabilización económica, «la situación sigue siendo relativamente inestable«.

Dispone de 16.000 millones de euros

BBVA, que cerró el ejercicio con un colchón de liquidez del 149% a nivel Grupo, tiene en Turquía la ratio de liquidez más elevada de todos los mercados en los que opera. La entidad liderada por Onur Genç cifra en 16.000 millones de euros la «liquidez disponible por instrumentos» a efectos del cálculo del LCR.

La firma financiera elevó la ratio de liquidez en términos interanuales por la inestabilidad económica del país y los hipotéticos cambios monetarios que pudieran producirse. BBVA remarca que «uno de los elementos clave en la gestión de la liquidez y financiación del Grupo es el objetivo del mantenimiento de unos amplios colchones de liquidez en todas las áreas geográficas».

Fuentes oficiales explican que «la estrategia de BBVA en Turquía en los últimos meses ha girado en torno al objetivo de conseguir un balance lo más flexible y bien posicionado posible ante el giro de la política económica».

BBVA mantiene el «interés» en Turquía

Turquía, por el potencial riesgo que entraña, es el mercado en el que BBVA más se ha curado en salud. La cúpula de la entidad está convencida de que la nueva estrategia monetaria dará sus frutos y beneficiará a la economía del país.

Torres aseguró en la última presentación de resultados que la compañía «no ha perdido en absoluto el interés en Turquía«. El mandatario justificó que los beneficios no son tan elevados como se esperaba hace algunos años por «el contexto de elevada inflación y unas circunstancias que no son normales desde que hace un par de ejercicios».

El país mantiene una cota de IPC del 67,1% y unos tipos de interés en el 50%. BBVA explica en un informe reciente en el que analiza la situación del país que «tras los resultados de las elecciones locales –que no trastocaron al banco en Bolsa-, se espera que mantengan las políticas económicas actuales con un endurecimiento más agresivo a corto plazo«.

El banco cotizado en el Ibex 35 prevé que la inflación turca cierre el ejercicio sobre el 45%.