BBVA promete 7.000 millones de dividendos en dos años

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha prometido este lunes, en una publicación de la web de la entidad, que entre 2021 y 2022, distribuirá a sus accionistas más de 7.000 millones de euros, lo que supone cerca del 20% de la capitalización actual del banco.

En la cantidad se incluyen los 3.500 millones de la recompra de acciones anunciados en octubre, cuyo primer tramo de 1.500 millones ya está en marcha. A ello hay que sumar los dividendos previstos para estos dos años, con un reparto de entre el 40% y el 50% del beneficio estimado por los analistas.

Además, según añade el presidente de la compañía, no descarta que haya distribuciones adicionales a los accionistas. “La prioridad clara es el crecimiento rentable que genere valor a largo plazo para nuestros accionistas, pero también podría haber distribuciones adicionales para, en cualquier caso, estar dentro del rango objetivo de entre el 11,5% y el 12% de ratio de capital en el año 2024″, afirma Torres.

La opa sobre el 50% que no posee de Garanti BBVA

En cuanto a la opa sobre su filial turca, Garanti, el presidente de BBVA resalta que “Turquía es un país estratégico para el banco, donde vemos un enorme potencial de futuro”, por factores como su tamaño, demografía, fuertes vínculos comerciales con Europa, además de una baja penetración bancaria, lo que contribuye al atractivo a largo plazo de este mercado.

“Se nos ha presentado una oportunidad de incrementar nuestra participación, comprando el 50% que no tenemos, haciendo una oferta para hacerlo, en un banco que ya consolidamos globalmente, es decir, no cambia el perfil de riesgo del grupo. Pero sí que con esto conseguimos aumentar la participación en el resultado neto. Y, con ello, tener unos retornos financieros muy atractivos”, ha explicado.

En concreto, la opa sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA la hizo el 15 de noviembre a un precio de 12,20 liras turcas por acción. La cuantía máxima total que pagará BBVA por controlar el mayor banco de Turquía es de 25.697 millones de liras (equivalente a aproximadamente 2.249 millones de euros), en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de su filial en el país vendan sus acciones.

Asimismo, Torres ha señalado que Garanti BBVA es un banco privado líder en el país, “capaz de generar rentabilidades elevadas en entornos complejos, con un resultado medio de más de 1.200 millones de euros, cada año, en los últimos cinco años”.

Crecimiento en 2022

El directivo de BBVA confía en que en 2022 la recuperación económica continúe, a medida que se despejen incertidumbres, como la inflación, las tensiones en las cadenas de suministro o las nuevas variantes de la Covid-19.

Más allá del plano económico, el presidente de la entidad ha manifestado que espera que sigan teniendo protagonismo “los cambios sin precedentes que estamos viviendo en el mundo en torno a la digitalización y a la innovación tecnológica y en torno a la sostenibilidad y en concreto, la descarbonización. Todo esto afecta mucho a todas las empresas y a todos los sectores, en todos los países. Creo que son grandes retos los que tenemos por delante, pero también grandes oportunidades”.

En este sentido, Carlos Torres Vila ha apuntado a la descarbonización como una de las prioridades en las agendas de los gobiernos en 2022. Para lograr esta descarbonización, considera que los países emergentes deben también sumarse a la carrera. Asimismo, Torres ha recalcado que “las empresas privadas deberían considerar la descarbonización como un elemento clave en su estrategia y en su inversión”.