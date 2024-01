La geopolítica amenaza las salidas a Bolsa este año de Puig, Tendam o Cirsa 

2024 no será un ejercicio propicio para debutar en el mercado de valores. Al menos así lo piensan los analistas, quienes creen que por el entorno económico que auguran para el ejercicio que recién comienza, así como por los conflictos geopolíticos que aún están activos, las ganas de las empresas por debutar en Bolsa podrían menguar.

El nuevo ejercicio comienza con dos guerras en activo, una en Israel y otra en Rusia, además de los recientes acontecimientos en el mar Rojo, los cuales ya se están dejando sentir sobre los precios de algunos productos. Estos condimentos, unido a las previsiones económicas de la gran parte de los expertos, quienes creen que el nuevo ejercicio vendrá marcado por una retrotracción económica, se han convertido en los frenos de las empresas para cotizar en el mercado de valores.

Y es que, la posibilidad de que la economía se estanque más de lo previsto, llegando a caer en una ligera recesión, una hipotética escalada de la inflación y, por ende, un mantenimiento más prolongado de los tipos de interés son factores suficientes que hacen repensar la estrategia de cualquier compañía que tenga pensado debutar en el mercado de valores.

Puig, Cirsa o Tendam barajan la idea de cotizar en Bolsa

En España son varias las candidatas a figura en Bolsa en el medio plazo. Puig, Tendam, Cosentino, Cirsa, Astara o Volotea son solo algunas de las compañías que los analistas tienen en el radar como potenciales cotizadas. Pese a ello, y contando con que las condiciones del mercado español son notablemente mejores que las que tenía hace un año, los expertos creen que el entorno no es propicio para un debut.

Señalan a la incertidumbre, la volatilidad generada por los conflictos internaciones y a las decisiones monetarias como los principales stoppers de las salidas a Bolsa en 2024. Diego Morín, analista de IG Market explica para este diario que «el entorno desde julio de 2022 no ha sido propicio para las salidas a Bolsa, ya que las políticas monetarias restrictivas han penalizado las estrategias de muchas empresas».

En línea con la opinión del experto, Joaquín Robles, analista de XTB, destaca que «la incertidumbre global derivada del riesgo de default en el sector bancario, los conflictos geopolíticos, los altos niveles de inflación o los malos datos macroeconómicos han reducido el interés de las empresas por cotizar en el mercado de valores».

Pese a que el Ibex 35 ha caminado al alza durante los últimos meses, los expertos del mercado no tienen claro que esa bonanza sea suficiente como para atraer el interés de aquellas firmas que incluyen un salto a la Bolsa en su hoja de ruta. Morín considera que «el rendimiento del mercado de valores español no ha sido muy propicio frente a otros parqués» y «no auguro un buen futuro para 2024 pese a que el mercado descuenta los primeros recortes de tipos de interés».

2024 no convence a los analistas pese a los primeros recortes de tipos

Desde GVC Gaesco, también sitúan la evolución de los tipos de interés como el principal escollo que lastra las Ofertas Públicas de Venta (OPV). «Un buen año en bolsa y una bajada de los tipos crearía un escenario nuevo más favorable«, apunta el director general de la gestora, Jaume Puig, durante un encuentro con la prensa.

Puig tampoco cree que la época de crecimiento del mercado español experimentada durante 2023 sea suficiente para ver grandes salidas a bolsa antes de 2025. Además, argumenta que la diferencia entre valor bursátil de algunas empresas y de su valor en libros, más alto, tampoco ayuda. «Las salidas a bolsa se aplazarán hasta que les paguen lo que valen», señala, mientras añade que, por este motivo, la mayoría de grandes operaciones cerradas en el mercado de valores en el último año fueron OPAs.

El otro temor en ciernes es la posibilidad de entrar en una fase de decrecimiento económico. Algunas de las principales casas de análisis, como BBVA AM o Mapfre AM, descuentan que la economía española, como la europea, vaya a caer en recesión. Pese a ello, ambas, así como Bankinter o Caixabank AM, se hacen a la idea de que el crecimiento económico será inferior. El experto de IG Market cree que «la llegada de una recesión podría ‘parar’ salidas a los mercados».

Personas caminando en el Palacio de la Bolsa de Madrid frente a los paneles del Ibex 35.

A esto hay que sumar la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) acometa la primera rebaja de los tipos oficiales más tarde de lo previsto. Pese a que hay perspectivas de que el regulador continental pueda recortar las tasas en el primer trimestre, Christine Lagarde sitúo para verano el momento en que puede darse la primera rebaja de las tasas. Aún ello, la presidenta fía a la evolución económica de Europa la posibilidad de que ese recorte llegue antes o después.

Ante estas casuísticas, todo apunta a que el 2024 volverá a ser un año de sequía en los mercados. En 2023 no se produjo ningún debut en el mercado continuo, más allá de las colocaciones en el BME Growth, donde las pequeñas y medianas empresas buscan financiación. De hecho, hay que remontarse a julio de 2022, cuando Opdenergy se estrenó con un precio de 4,75 euros, para encontrar el último gran toque de campana en el mercado español.

España no es la excepción, dado que en el resto del continente solamente se completaron 17 salidas significativas el año pasado, el peor registro en años. Algunas de las más destacadas fueron Hidroelectrica, la mayor eléctrica rumana; las alemanas Schott Pharma y Thyssenkrupp Nucera, la italiana Lottomatica y la SPAC Admiral Acquisition, por un valor total de 6.000 millones de euros.