Caixabank coloca 2.000 millones de dólares en bonos

Caixabank ha colocado este jueves 2.000 millones de dólares en su primera colocación de un doble tramo de deuda en dólares en el mercado estadounidense, consolidando su presencia como emisor recurrente en diversas divisas y tipos de activos.

En un comunicado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha asegurado que ya se han realizado 9 emisiones públicas en lo que llevamos de año en euros, libras esterlinas y dólares, y en todas las tipologías de activos (senior preferente, senior no preferente, Tier 2 y AT1) como parte de su plan de financiación regular.

Esta nueva transacción en dólares se suma a emisiones anteriores en distintas divisas. En enero de 2023, la entidad emitió 1.250 millones de dólares de deuda senior no preferente y 500 millones de libras de bonos Tier 2. Asimismo, en marzo de 2022, colocó 500 millones de libras de deuda senior no preferente, en junio de 2021 emitió 200 millones de francos suizos de deuda senior no preferente y en mayo de 2021, lanzó un bono verde senior no preferente por 500 millones de libras. Además, en el mercado japonés, Caixabank ha realizado cuatro emisiones en yenes por un total cercano a los 200 millones de euros equivalentes.

Tramos

En el primer tramo, Caixabank ha colocado con éxito 1.000 millones de dólares en un bono senior no preferente a 11 años, con la opción de amortización anticipada en el décimo año. La rentabilidad inicialmente propuesta fue de 270 puntos básicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro de EE. UU. del mismo vencimiento. La alta demanda recibida, que alcanzó los 4.600 millones de dólares para ambos tramos, permitió reducir el precio en 15 puntos básicos, estableciéndolo en 255 puntos sobre el índice de referencia. El cupón de este bono se ha fijado en un 6,840%.

Paralelamente, Caixabank ha colocado otro bono senior no preferente con un plazo de vencimiento más corto, de 4 años, también ofreciendo la opción de amortización anticipada en el tercer año. Este segundo bono, con un valor igualmente de 1.000 millones de dólares, presentó una rentabilidad de 195 puntos básicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro de EE. UU. del mismo vencimiento, lo que significó 15 puntos por debajo del precio de salida (Índice de referencia+210 pbs) gracias a la alta demanda. El cupón de este bono se ha fijado en un 6,684%.

Con este nuevo bono, la entidad refuerza su posición de pasivos ‘bail-inables’, superando con comodidad el requerimiento de MREL previsto para el 1 de enero de 2024. Además, reafirma su compromiso de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada ‘bailinable’ que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Caixabank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.