Cisco se baja del Mobile junto a Facebook, Sony, Nokia y Ericsson

Nueva cancelación por parte de una importante empresa para asistir al próximo Mobile World Congress de Barcelona. La compañía estadounidense Cisco acaba de comunicar este miércoles que no viajará a la capital catalana por la amenaza e incertidumbre que todavía provoca el coronavirus.

El no de Cisco se une al de una lista de empresas que componen ya hasta siete integrantes: Nokia, Ericsson, Facebook, British Telecom, Oracle y Sony. Algunas han decidido borrarse por completo de la edición, mientras que otras participarán vía online.

La última compañía en bajarse del MWC de 2021 fue British Telecom. Se trataba de la primera gran empresa de telecomunicaciones que tomaba esta decisión, pues sus firmas rivales en Europa (Telefónica, Orange y Vodafone, entre otras) prefieren guardar silencio y esperar a que sea GSMA, la organizadora del evento, quien mueva ficha.

Con todo, los organizadores siguen empeñados en no modificar sus planes y organizar la feria tecnológica este verano. “Somos conscientes de que no será posible para todo el mundo participar en el MWC Barcelona 2021”, admitieron la semana pasada tras conocer que Ericsson no quería enviar a ninguno de sus ejecutivos a Barcelona.

La compañía sueca abrió la veda. A las pocas horas de conocerse su decisión, Nokia, otro de los grandes expositores que acostumbra a reservar cientos de metros cuadrados en Fira de Barcelona, le acompañaba en la lista de cancelaciones. Más tarde llegarían las de Facebook, Sony y Oracle.

Podrían conocerse más bajas en las próximas horas. Las dudas invaden ahora mismo a compañías que ya cancelaron su asistencia en febrero de 2020, cuando nadie imaginaba el alcance que tendría el coronavirus. Firmas como Samsung, Intel, LG o Rakuten siguen estudiando si viajarán o no a Barcelona. Sin embargo, no hacen comentarios de manera oficial.

Impacto económico en la ciudad de Barcelona

El próximo Mobile no podrá equipararse por impacto económico en la ciudad de Barcelona al de años anteriores. La feria acostumbra a dejar una recaudación de aproximadamente 473 millones de euros en apenas unos días.

El propio John Hoffman, presidente de GSMA, explicó el pasado año que desde 2006, primer ejercicio en el que se realizó el MWC en la capital catalana, los certámenes celebrados han dejado aproximadamente 5.300 millones de euros y han contribuido a crear 128.200 empleos temporales.

Queda tiempo todavía para conocer el desenlace. Lo cierto es que, pese a la voluntad de los organizadores, el Mobile World Congress de 2021 ya fue aplazado en un primer momento, dando por descartada la opción de celebrarlo este mes de marzo.