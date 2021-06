De Bezos a Musk: las grandes fortunas de EEUU solo han pagado un 3,4% de impuestos desde 2014

En pleno debate sobre la reforma global de la fiscalidad de las multinacionales, el incremento constante de la riqueza de las mayores fortunas mundiales a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia vuelve a situar el nivel de impuestos que afrontan los más ricos y las ventajas fiscales de las que disfrutan en el punto de mira debido al alza de la desigualdad en las economías desarrolladas.

Así, el porcentaje de impuestos que han afrontado los multimillonarios se ha reducido al mismo tiempo que se disparaba su riqueza, según desvela un informe de ProPublica en el que se desvela que las 25 mayores fortunas de Estados Unidos pagaron un tipo efectivo de impuestos del 3,4% entre 2014 y 2018, el mismo periodo en el que su patrimonio neto creció en más de 400.000 millones de euros (unos 328.000 millones de euros), según recoge The Guardian.

La agencia de noticias independiente ha llegado a esa conclusión a través del cálculo del llamado “tipo fiscal real”, un indicador con el que han comparado los impuestos federales sobre la renta que han pagado esas 25 grandes fortunas, entre los que se incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, o al de Tesla, Elon Musk, con el incremento de su riqueza neta en el mismo periodo tal y como se ha reflejado en la lista de multimillonarios que publica la revista Forbes en ese mismo periodo.

Elon Musk, fundador de Tesla. Foto: Daniel Oberhaus/CC by 2.0

En su estudio, ProPublica concluye que la desigualdad de ingresos y riqueza no deja de incrementarse en EEUU, señalando que, mientras los patrimonios de los 25 estadounidenses más ricos aumentaron en 401.000 millones de euros entre 2014 y 2018, sus declaraciones fiscales muestran que pagaron en conjunto unos 13.600 millones de dólares (en torno a 11.100 millones de euros).

Un hogar medio paga un 14% de impuestos

Esas cifras implican que el tipo fiscal real que afrontaron las 25 mayores fortunas de EEUU fue del 3,4%, lo que contrasta con el 14% que afrontó un hogar estadounidense medio, a pesar de que a los estadounidenses con patrimonios que superan los 523.600 dólares (sobre 429.700 euros) les corresponde oficialmente un tipo fiscal del 37%, después de que el expresidente Donald Trump lo recortase desde un 39,6% en 2020, según el informe de la agencia.

En el caso de Jeff Bezos, ProPublica ha destacado que su fortuna se incrementó en 99.000 millones de dólares (unos 81.200 millones de euros) entre 2014 y 2018, cuando pagó un 0.98% en impuestos, mientras que Warren Buffett, fundador del fondo Berkshire Hathaway, vio su riqueza aumentar en 24.300 millones de dólares (poco menos de 20.000 millones de euros) y afrontó un tipo fiscal del 0,1%, que se elevó a un 3,27% en el caso de Elon Musk.

El informe critica que, aunque su investigación no desvela conductas ilegales, sí muestra cómo las grandes fortunas tienen acceso a estrategias de evasión fiscal que no están al alcance del resto de contribuyentes y señala que su riqueza crece por el aumento de valor de sus propiedades y acciones, que son activos que las leyes fiscales de EEUU no consideran sujetos a tributación dentro del impuesto de la renta hasta que sean vendidos, según recoge el diario londinense.

Noticia original: Business Insider

Autor: Adrián Francisco Varela