El Corte Inglés se estrella con Sweno pese al auge de nuevos operadores como Digi

El Corte Inglés, en su estrategia de fomentar los negocios transversales, ha querido apostar por la electricidad y la telefonía como nuevos segmentos a desarrollar. Por el momento el resultado no ha sido el esperado, al menos en la parte de conectividad móvil e internet. De esta forma, Sweno, el operador virtual que llegó al mercado el año pasado, no ha tenido el desempeño comercial esperado.

Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, las expectativas que había depositado El Corte Inglés sobre Sweno no se han cumplido. Su desempeño comercial está por debajo del nuevo ‘boom’ que existe en el segmento de los operador virtuales (OMV), una tendencia a la que quería subirse, pero que finalmente no ha podido conseguir.

El contexto elegido, pese a estar de cara, no contaba con el ‘factor Digi‘. El operador de origen rumano ha sobrepasado sus propias expectativas como heredero de MásMóvil, precisamente los socios comerciales de Sweno a nivel mayorista. Así, aunque según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los operadores están volviendo a crecer a un buen ritmo, son otros los que están consolidando estas ganancias.

No obstante, tampoco es un trauma para El Corte Inglés que Sweno no esté por el momento al nivel esperado. También es cierto que hasta ahora su apuesta comercial, sobre todo a nivel de promociones, ha sido bastante limitada. Y en estos momentos el ‘low cost’ es el segmento donde mayor batalla comercial existe, no solo entre las compañías pequeñas, sino que lo grandes operadores de telefonía también se han metido en este ámbito con sus marcas.

El Corte Inglés y el negocio móvil

El salto de El Corte Inglés al mercado de los virtuales lo ha hecho con paracaídas y todos los riesgos controlados. No se trata de un grupo de emprendedores que quieren abaratar precios porque asuman que hay posibilidad de hacer negocio. La compañía que preside Marta Álvarez se adentra en este terreno junto a MásMóvil, un socio que a estas alturas se conoce hasta el último detalle sectorial para ejecutar los planes a la perfección.

No obstante, la llegada de Sweno se considera como un renacimiento de este segmento de negocio: el de operadores sin red. Una segunda vida que, tras la eliminación del ‘Mercado 15’ -marco regulatorio que establecía la relación de OMV y mayoristas-, tuvo un declive a partir de 2016; pero que en pocos años ha vuelto a resurgir.

Ese pequeño retroceso de los virtuales, que llegaron a España en 2006, también se vio provocado por la consolidación y compra de algunos de menor tamaño. Luego llegaron los cambios regulatorios, las modificaciones de comportamiento en el consumo por parte de clientes… una ecuación que volvió a dejar casi todo en manos de los grandes operadores. Pero la llegada de Sweno recordaba que les queda mucha vida.

Así lo demuestran los datos. En mayo de 2018, los OMV tenían 3,2 millones de líneas móviles con banda ancha, cifra que se llega a 3,9 millones en mayo de 2021, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con la banda ancha fija sucede algo parecido. Aunque el macrorregulador no ofrece datos directos de virtuales, en el apartado ‘Otros’, que excluye a los operadores con red, se ha pasado de 6.400 acceso en 2018 a 290.000 en 2021. Un ascenso que demuestra el auge que han vuelto a tener las compañías sin infraestructura.

Aunque todo ese avance por el momento no lo está capitalizando el operador de telefonía de El Corte Inglés debido a la gran competencia en este segmento. Y la hay de todo tipo. Los que tienen muchas aspiraciones y empiezan a tener red como Digi; los veteranos como Soup, capitaneados por Jaime Pla; los que están invirtiendo mucho en marketing, caso de Finetwork; o los que buscan ir más allá de los ámbitos regionales, Avatel.

Se trata de la nueva generación de virtuales, o la consolidación de quienes han aguantado todo el ciclo y siguen buscando su lugar. Ahora, de nuevo, sube la competencia con el OMV de El Corte Inglés, que tiene en MásMóvil un padrino muy trabajado.