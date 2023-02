El Ibex hace el vacío a Pedro Sánchez en Marruecos

Pedro Sánchez abrió este miércoles la cumbre empresarial entre España y Marruecos en Rabat, organizada por el Gobierno, las patronales de ambos países y la Cámara de Comercio de España. Moncloa anunció la presencia de unas 80 empresas españolas, entre ellas algunas de las mayores compañías del país, muchas cotizadas del Ibex, pero a la hora de la verdad, los principales directivos de dichas empresas no han participado en la cumbre.

Según ha podido saber Economía Digital tras hablar con varias empresas convocadas, si bien han acudido al llamamiento del Gobierno, no han movilizado ni a presidentes ni consejeros delegados, y en muchos casos ni siquiera a altos directivos de España, sino a directivos del país. En algunos casos pueden ser de peso, directores regionales, pero no en la mayoría, pues algunas solo tienen una oficina de representación.

El viaje del presidente del Gobierno a Marruecos no podría haber sido más descafeinado. La poca importancia que le han dado las grandes empresas se suma a los dos desaires de Antonio Garamendi y el rey marroquí, Mohamed VI. Ambos fueron muy sonoros por su importancia y relación con la cumbre.

El presidente de CEOE se bajó del carro a última hora y fue una baja sonada porque CEOE es una de las entidades organizadoras, estaba su homólogo marroquí y tenía que intervenir, pero mandó al vicepresidente primero de la patronal, Miguel Garrido, y a la presidenta de CEOE Internacional, Marta Blanco.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales excusó la ausencia de su presidente por enfermedad, pero parece demasiada casualidad que se produjera justo el día siguiente del anuncio de subida del Salario Mínimo Interprofesional, con el que CEOE no estaba de acuerdo. De hecho, Garamendi no asistió a la reunión del SMI con Yolanda Díaz y los sindicatos, pero, en cambio, sí tuvo tiempo para hacer declaraciones en contra de dicho acuerdo.

Mohamed VI excusó su ausencia este mismo miércoles con una carta y cambió la reunión con Sánchez por una llamada telefónica que ha durado una media hora, según han publicado varios medios. El monarca ha emplazado al presidente español a una reunión en una nueva visita oficial a la capital marroquí, que Sánchez ha aceptado y se celebrará próximamente.

El rey marroquí es clave para las relaciones diplomáticas y empresariales entre ambos países, que no pasan por el mejor momento por el enfrentamiento entre el país norteafricano y Argelia. De hecho, en plena crisis energética, con la subida del precio del gas en el mercado internacional y los cortes de suministro de Rusia, España solo dispone de uno de los dos gasoductos con Argelia porque pasa por Marruecos y fue cortado por los emisores. Las energéticas españolas se han podido abastecer de gas pero a precios más alto porque tienen que traerlo en barcos metaneros.

Los empresarios españoles ya no tenían grandes esperanzas en que esta cumbre sirviera para desbloquear asuntos pendientes, pues no se la han tomado como una fecha clave. Tampoco había agenda con conferencias de empresarios y grandes reuniones, pero sí que podía ser una ocasión para tener encuentros que, por lo que parece, no van a suceder.

Las empresas españolas invitadas

Las empresas y entidades que, según Moncloa, han asistido a la cumbre son: Abengoa, Acció, Acciona, Agencia Española De Intermediación Internacional, Airbus, Aiscan Maroc, Albatros Logistic Maroc, Alicomar, Alsa, Althenia, Analistas Financieros Internacionales – AFI, Applus Maroc, Asociación Nacional De Fabricantes De Bienes De Equipo (Sercobe), Athisa Maroc, Autoridad Portuaria De La Bahía De Algeciras, Balearia Eurolineas Maritimas, Banco Sabadell, Banco Santander, Barcelo Hotels & Resorts, Best International, Blue Sea Hotels Maroc, Caf, Caixabank, Cepsa, Comsa Corporación, Confectionary Holding, Dallant Maghreb.

También Erum Group- Maroc, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, Escribano Mechanical & Engineering (Em&E), Eximcom, Extenda-Andalucía Exportación E Inversión Extranjera, Ferroplast Maroc, Frs Iberia, Fundacion Tanja, Garrigues Maroc, Gestamp, Global Exchange, Glovo, Greening, Grupo Alibérico, Grupo Industrial Crimidesa, Grupo Planeta, Grupo Renault Maroc, Guerrero Acosta Abogados, Howden Assurances Maroc, Iberia, Iberma Laboratoire Pharmaceutique, Idalsa (Grupo Aliberico), Incom Composites Morocco, Indegate Consulting, Inditex, Indra Sistemas Maroc.

Además, Inveravante, Irizar, Lasarte Maroc (Filial De Transportes Lasarte), Lenium World, Liga Nacional De Fútbol Profesional España (LaLiga), Martico Maroc Y Cámara Española De Comercio, Naturgrowers / Agroatlas, Naturgy, Navantia, Perfiles Llaneza, Procomed Group, Proexca, Regenera Group Afrique, Repsol, Roca Maroc, Romeu Shipping Division Maroc, Seeliger Y Conde, Siemens Gamesa, Social Infra Ventures, Solamta, Suardiaz Maroc, Sudpierre, Teka Maroc (Group Teka), Teos, Tsk, Vectalia, Vental.