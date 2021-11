Iberdrola, Endesa y Naturgy ganan 5.500M en bolsa una semana después del decreto

Ya ha pasado una semana desde que el Gobierno aprobara el decreto ley para controlar el precio del recibo de la luz. A diferencia de lo anunciado en septiembre, en este no se castiga a las eléctricas por los beneficios extraordinarios siempre que estas empresas ofrezcan contratos a precio fijo y a largo plazo.

Así, Iberdrola, Endesa y Naturgy, que ya se anotaron subidas de más del 2% ese mismo día han seguido celebrando en bolsa esta decisión y en siete días se han embolsado más de 5.500 millones de euros. Aunque sus acciones también se han visto impulsadas en estas jornadas por los resultados trimestrales.

Iberdrola ha subido en siete días un 5% en bolsa. La segunda empresa más grande del mercado español gana 3.227 millones de euros aliviada por la decisión del Ejecutivo, que en un principio había decidido recortar el beneficio de las eléctricas en 2.600 millones para contener el recibo de la luz.

El decreto de septiembre vino acompañado de pérdidas en la bolsa para todo el sector y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no tardó en reaccionar, pidiendo expresamente al Gobierno que retirara el Real Decreto, incluso amenazó con paralizar inversiones en España.

La compañía señalaba que se había comprometido a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural. Y defendía que en España se pagan muchos impuestos y por tanto, el que más se beneficia de la subida del precio de la luz es Hacienda, no las eléctricas.

Así, en las cuentas correspondientes al último trimestre, Iberdrola explica que el impacto del Real Decreto aprobado en septiembre por el Gobierno de Pedro Sánchez le ha causado 114 millones de euros de pérdidas. Y que en general, que los altos precios de la energía, los nuevos impuestos y los menores extraordinarios habían reducido su beneficio en un 10%, hasta los 2.408 millones de euros.

Tras la rectificación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de Iberdrola declaraba estar “contento” y señalaba que estos cambios reducen “significativamente” el primer impacto comunicado en septiembre.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, también respondió al Real Decreto Ley de la semana pasada explicando que en Endesa, toda la generación propia de base (procedente de la energía hidroeléctrica, nuclear y de las renovables no reguladas) está vendida de antemano para cubrir los contratos de precio fijo con clientes industriales y residenciales “a precios muy inferiores a los que marca actualmente el pool”.

En cuanto a las exigencias de mayor transparencia, comentaba que son “siempre positivas” y seguirán colaborando en los próximos meses para suministrar precios competitivos a industria, pymes y familias. Sin embargo, pide que se reforme la tarifa regulada para proteger de la volatilidad a los 10,5 millones de clientes acogidos a ella, así como desarrollar otras medidas que protejan a otros tipos de clientes de la volatilidad del mercado mayorista.

Leer más: Pedro Sánchez lleva la guerra contra Iberdrola y Endesa a la UE

Las acciones de Endesa también se han revalorizado en los últimos días un 5,1% (1.079 millones) y su mayor accionista, Enel, le ha acompañado con una subida de casi el 3%. La española refleja en sus cuentas que su beneficio ha caído un 14%, hasta los 1.459 millones de euros, por el “impacto negativo” de la subida de los precios de electricidad, motivado principalmente por el fuerte incremento del precio del gas y, en menor medida, del de los derechos de emisión del CO2.

En la presentación de resultados, Bogas destacaba ser “consciente” de las dificultades a las que se enfrentan muchos hogares y clientes industriales debido a los altos costes energéticos. Y recordaba que están abiertos al diálogo con la Administración para encontrar “soluciones eficientes”.

Naturgy no ha presentado todavía sus cuentas por lo que se desconoce cómo ha impactado esta subida y su presidente, Francisco Reynes no se ha pronunciado sobre la última decisión del Gobierno. La empresa catalana presentará los resultados de los nueve primeros meses del año el próximo 10 de noviembre. En la última semana también se ha anotado una subida del 5,4% en bolsa, o lo que es lo mismo, ha ganado más de 1.200 millones de euros.