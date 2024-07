González-Bueno: «El Sabadell se defenderá de la opa de BBVA sin caballeros blancos ni compras»

El consejero delegado (CEO) de Banc Sabadell, César González-Bueno (Madrid, 1960), ha guardado silencio hasta ahora sobre la opa hostil lanzada por BBVA. Y es que los órganos de la entidad han expresado lo que entendían que debía comunicarse. Por ejemplo, el “no” del consejo a la oferta inicial. Y no habrá sido por los intentos constantes de los informadores, “sólo os ha faltado perseguirme por la calle”, reconoce en los preámbulos de esta entrevista concedida para, por fin, sumergirse en los detalles de la polémica operación.

El momento en el que González-Bueno decide sentarse con un grupo de medios líderes para lidiar con las preguntas que se hacen accionistas, empleados y clientes, entre otros colectivos, se ha elegido con cuidado en la dirección del banco. Justo después de los resultados del Sabadell y a escasos días de que BBVA entregue sus cuentas del primer semestre al regulador bursátil.

El 31 de julio, el presidente de BBVA, Carlos Torres, habrá leído que “hay un clamor social contra la opa” o que el apoyo del Gobierno se basa en “realidades estructurales”. También que “el mercado no da probabilidades” al éxito de la operación. Pero, sobre todo, que BBVA corrió para que la operación no se encarezca ante “la escalada vertical” en bolsa del Sabadell.

Pregunta (P): Comparta con nosotros lo que sepa sobre qué empujó a BBVA a prácticamente improvisar esta opa hostil.

César González-Bueno (CG-B): “Antes de que se produjera la oferta –no la opa—, nuestra cotización llevaba una subida muy vertical: nos habíamos revalorizado entre el 59 y el 60 por ciento. Aquel viernes, BBVA se agarró a un tecnicismo para intentar que la operación no se encareciera más. Ese tecnicismo (el undisturbed price) marca el momento, y por tanto el precio, en el que se hace la oferta para comprar una empresa cotizada. Y esto, creo, es lo que lo precipita todo: querían fijar un precio antes de que siguiera subiendo. Íbamos camino de revalorizaciones el 66 por ciento. La verdad es que no esperábamos que BBVA lanzara un opa tan rápido después de que nuestro consejo rechazara la oferta de compra; pero admito que sí esperábamos una opa. Más tarde, pero la esperábamos”.

(P) ¿Qué relación mantiene con los accionistas institucionales que animaron a BBVA a presentar la oferta inicial?

(CG-B) “A los inversores institucionales, sobre el papel, las fusiones les gusta. Pero siempre que tengan poco riesgo de ejecución. Consideran que hay un ahorro de costes (las famosas sinergias), que van normalmente unidas a una reducción sustancial de personas. Y, además, tampoco les preocupa demasiado que tengan un impacto en competencia. Así que, conceptualmente, les gusta. Por eso es perfectamente factible que hubiese habido en los últimos meses consideraciones de que [una venta] podría ser una opción que tuviera sentido para ellos. Se han dado, sin embargo, dos circunstancias fundamentales que han sido las que han cambiado la dinámica de esta situación. Una, la subida en vertical que describía antes de Banc Sabadell. Más específicamente desde que se empiezan a plantear las cosas hasta que se hace la oferta; luego llega al consejo, se rechaza y, por último, se lanza la opa. Lo que podría haber sido una prima magnífica para los accionistas ya no lo era porque ese recorrido ya lo hizo el Sabadell en solitario.

La segunda circunstancia tiene que ver con que se anticipaba que, gracias a esa prima abundante, la recepción por parte del consejo saldría positiva y que la respuesta de todos los actores sociales también podría ser de apoyo. ¿Qué es lo que se ha visto después? Pues se ha visto que hay una reacción social muy negativa porque una de cada dos pymes en España es cliente de Banc Sabadell; dos de cada tres en Cataluña y el 60 por ciento en la Comunidad Valenciana. Las pymes necesitan tener, en función de su tamaño, dos, tres, cuatro y hasta cinco bancos a su lado. Lo hacen para diversificar sus riesgos y no estar en manos de un único banco. Su continuidad depende de la disponibilidad de crédito. No les parece bien, por tanto, perder a uno de estos proveedores e incrementar, su riesgo financiero.

“Todo sería muy distinto si existiese el Popular, si no se hubiesen producido las fusiones que hemos visto. Pero estamos donde estamos” César González-Bueno, CEO de Banc Sabadell

Para eso necesitan tener su pool bancario e idealmente, que alguna entidad se quede fuera del mismo por si acaso. Esta situación no la comprendía nadie en el momento inicial, ni siquiera el Gobierno. Y es esta dificultad, ahora evidente, la que ha creado esta reacción social tan importante contra la opa del BBVA. Desde los sindicatos, todas las asociaciones empresariales, las comunidades autónomas, todos los partidos políticos… Todos han dicho que consideran que una absorción del Sabadell tendría un impacto muy serio en el crédito y, por lo tanto, en la economía. No estamos hablando de que sólo se pierda empleo en los dos bancos, sino de una manera más amplia en las pymes afectadas. Si hay algo esencial para ellas son sus relaciones bancarias y el crédito que resultan de ellas. Así que esta operación [la opa] podría afectar al empleo de esas pymes si se complica o encarecerse el acceso al dinero. Ahora esta causa-efecto se aprecia claramente por el conjunto de la sociedad y explica la enorme oposición a la opa.

Volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que dicen los accionistas institucionales? Que ya tomarán la decisión en su momento. Una cosa es que conceptualmente les parezca bien las fusiones, que es genérico, y otra que a esta en concreto le falta todavía mucha información para poder decidir”.

(P) ¿Desconfía de las limitaciones que imponga Competencia al hipotético banco resultante?

(CG-B) “El punto más importante es el de competencia. Es el que está suscitando una polémica mayor, como decía. Cuando una de cada dos pymes en España es cliente de Banc Sabadell, privarle de ese derecho es un tema delicado. Y desde el punto de vista de competencia, lo que sería deseable es que, en caso de que se aprobase esta operación, los remedies no fuesen nunca conducidos a perjudicar al BBVA, sino a asegurar que hubiese una alternativa, para que las pymes sigan teniendo opciones y suficiente oferta. Todo sería muy distinto si todavía existiese el Popular, si no se hubiesen producido todas las fusiones que hemos visto hasta ahora. Pero estamos donde estamos y en este momento, el Sabadell es un jugador clave para las pymes. Y si se autorizase una operación, debería asegurarse que surgirá una oferta alternativa. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues no se puede hacer cerrando más o menos oficinas. La única manera de hacerlo es con lo que se llama un carve out. Significa que parte de las capacidades del conocimiento, con sus medios técnicos, humanos y operativos del Sabadell se pongan a disposición de otros para que ocupasen parte del espacio que dejaría el huérfano este banco”.

(P) ¿Está planteando que trocear y reducir el Sabadell es una opción válida?

(CG-B) “Si eso se produce [lo decide Competencia], que tendría sentido que se produjese, ya habría más información sobre si el perímetro del Sabadell a considerar para el canje de acciones es el actual o más pequeño. Los accionistas tendrán que valorar si vale más el Sabadell en solitario, que sería completo porque no tendría remedies, que una versión que no sabemos cuánto de menor sería, porque para eso va a haber que esperar. Los accionistas institucionales ahora mismo lo único que están haciendo es pedir información a unos, a otros e intentando entender cómo va a evolucionar el proceso. Pero no van a tomar ninguna decisión hasta el último momento, que será cuándo tengan la mayor información posible. Pese a todo, no tendrán las respuestas a todas las preguntas que se hacen. La principal es, si al final, habrá fusión porque el valor de la operación es totalmente distinto en caso de que haya fusión o no”.

“Si el mercado fuese favorable a la opa, la suma de BBVA y el Sabadell en bolsa sería mayor que antes. En cambio, ha disminuido” César González-Bueno, CEO de Banc Sabadell

(P) ¿Tienen previsto sentarse con BBVA para reconducir la situación?

(CG-B) “Sentarse de nuevo no está previsto por la ley. Esto lo explican muy bien en BBVA. En el momento en el que el consejo dice que no a la oferta, la palabra pasa a los accionistas y el consejo de Banc Sabadell sólo tiene un papel en todo este proceso, que es que, si se produce y si se inicia el canje, durante los primeros 10 días tiene el derecho y la obligación de manifestarse a favor o en contra. Es decir, recomendar que se acepte o no la opa basado en su mejor criterio sobre cuál alternativa crea más valor para los accionistas. Y tiene que hacerlo de forma fundamentada y explicar por qué. En ese caso, lo que haremos será, una vez veamos el folleto y con, lógicamente, todo mucho más explicado (con fusión, sin fusión, sinergias, costes de las sinergias, impactos en capital, toda esa serie de temas sobre las que hemos planteado dudas), una vez que esté claro el proyecto, durante esos 10 primeros días, el consejo se pronunciará y dirá si recomienda o no la opa”.

(P) Algunos analistas interpretan el comportamiento por separado de las acciones del Sabadell y del BBVA como una señal que anticipa el éxito de la operación. ¿Lo glosa de la misma manera?

(CG-B) “Si los dos bancos se hubieran comportado como el mercado, ahora valdría más y, de hecho, el conjunto vale menos. Si el mercado fuese muy favorable y asignase una probabilidad alta de éxito a la opa, el valor de la suma de ambos sería mayor y habría subido más que el resto del sector. En cambio, ha disminuido. El mismo día de la oferta, la acción del BBVA cayó con fuerza y cuando el consejo del Sabadell la rechazó, BBVA repuntó. Luego volvió a caer con la crisis de los bancos mexicanos. Insisto, la secuencia es evidente: hacen la oferta, BBVA cae; nuestro consejo la rechaza, BBVA sube. Si observamos una serie más o menos larga, es decir, desde el momento en que se produce la primera oferta, se ve que el Sabadell está básicamente alienado con el resto de bancos”.

(P) Torres dijo que el Gobierno acabaría viendo las bondades de la operación. La Moncloa por ahora les apoya, ¿pero teme que cambie de opinión?

(CG-B) “No tengo, no debo opinar… Cada uno debe ser libre de mantener o de modificar sus opiniones. Pero hay algo que está muy claro y es que hay un clamor social contra la opa y ese clamor social responde a una realidad, que es que no es conveniente que se reduzca la oferta de crédito a las pymes españolas. También es uno de los elementos fundamentales de las declaraciones del ministro [de economía, Carlos Cuerpo], que ha sido muy consistente a lo largo del tiempo. Pero no sé si la gente va a cambiar de opinión o no. Lo que sí sé es que todos, desde todos los sindicatos hasta todos los partidos políticos, consideran que aquí hay un problema de competencia y con impacto real en la economía. Me parece que no es un criterio volátil, es estructural”.

“El eje de nuestra defensa no pasa por caballeros blancos, ni nada que se le parezca. El argumento es que el Sabadell vale más en solitario” César González-Bueno, CEO de Banc Sabadell

(P) Si el BBVA acaba sentado en el banquillo de los acusados por el ‘caso Villarejo’ podría cuestionarse su idoneidad como comprador. ¿Pelearán esa baza?

(CG-B) “Es una decisión del Banco Central Europeo que tomará con la ayuda del Banco de España. Nosotros, llegado el caso, sólo mostraremos respeto institucional”.

(P) ¿Están sondeado a posibles competidores en busca de un caballero blanco?

(CG-B) “No. Siempre hemos dicho que el eje de nuestra defensa no pasa por caballeros blancos, mirlos, ni nada que se le parezca. Nuestra base de argumentación es que este banco vale más en solitario que con el BBVA. Que tiene capacidad de crecimiento, de mejorar los resultados y fuerza para retribuir a sus accionistas. Además, ¿a quién vamos a sondear? ¿Al Santander?… No”.

(P) ¿Y se plantean comprar? Tienen dinero para hacerlo…

(CG-B) “Nos parece que la forma de crear valor es con operaciones que tengan poco solape, particularmente en pymes. Por las razones que explicaba antes, no, no miramos nada. Veamos un ejemplo. El caso del popular con el Santander es brutal. Basándome en cifras púbicas: en los primeros dos años y medio que transcurren desde la integración del Popular, la parte de depósitos, es decir, el pasivo de balance y las cuentas corrientes, fue constante a la suma de las partes; también en fondos de inversión y en el negocio fuera de balance. Pero se perdió la mitad del crédito del Popular y dentro de esa porción, el 67 por ciento del crédito a empresas. Puedes pensar… la ejecución no fue muy buena, se puede dar esta u otra circunstancia, pero es evidente que, en el tema de pymes, uno más uno no es dos. Lo repito y lo repetiré: los clientes quieren tener varios bancos y los bancos no quieren cubrir todas las necesidades de crédito de sus empresas clientes”.

“Lo que me interesa es lo mejor para los accionistas, para los clientes y para la gente que trabaja en este banco. Yo estoy bien… feliz” César González-Bueno, CEO de Banc Sabadell

(P) Su contrato está blindado y recoge una indemnización de cuatro millones en caso de fusión. A título personal, ¿le interesa la fusión o que no haya fusión?

(CG-B) “Te voy a contestar de una forma muy clara y no me va a creer, o sea, que no lo vas a publicar. Lo que me interesa es lo mejor para los accionistas, para los clientes y para la gente que trabaja en este banco. Llevo demasiados años en el sector como para ahora preocuparme por mí. Estoy bien, estoy feliz… Me voy a tirar un triple, me considero una persona de principios y lo que me gusta es hacer lo correcto, lo que yo creo que es lo correcto. La gente que me ha conocido a lo largo de mi vida lo sabe”.

(P) Luis del Rivero dijo en la junta de accionistas de BBVA que, cito, “la entidad opada tiene directivos más que cualificados para esta operación”. Continuó con que hay que “aprovechar la oportunidad para dar carpetazo para siempre a la era FG». Se refería Del Rivero a Josep Oliu [presidente del Sabadell] y a usted. ¿Le tienta? ¿Le halaga?

(CG-B) “Ahora mismo nuestro foco está en defender a los accionistas y a este proyecto que me parece apasionante. Es muy raro encontrarse con un nivel de compromiso de la gente del 90 por ciento. Y esto es mutuo, es un compromiso mutuo. No puedes tener el 90 por ciento del compromiso de la gente si tú no estás comprometido. Y ese compromiso va mucho más allá de un puesto de trabajo o de una circunstancia personal”.