ERE del Sabadell: 500 empleados dejarán el banco este enero

Si 2021 será recordado por el aluvión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la banca, este 2022 lo será por todas las salidas que se producirán en el sector financiero a consecuencia de estos despidos colectivos, ya que la mayoría se ejecutarán en los próximos meses.

En Banc Sabadell unos 500 trabajadores acogidos al ERE dejaron el banco el pasado mes de diciembre, principalmente los que se encontraban en edad cercana a la jubilación. Los sindicatos estiman que este mes de enero lo harán otros 500 empleados más.

El banco ha explicado a la representación laboral que habrá tres ventanas de salida además de la que ya se ha producido. La primera será el 31 de enero, le segunda el 28 de febrero y finalmente, el 31 de marzo.

Hay que recordar que el banco que preside Josep Oliu prevé reducir en 130 millones de euros los costes y que un 85% de estos computen en las cuentas de 2022, dejando el resto para las de 2023. De hecho, el objetivo de la entidad está puesto en que al finalizar el primer trimestre de 2022 se hayan producido casi el 100% de las salidas, tal y como ocurrió en el mismo periodo de 2021, cuando se produjeron las 1.800 bajas pactadas.

Desde UGT recuerdan que en el acuerdo del ERE se pactó que podría haber extinciones de contrato hasta el cierre de semestre, es decir, hasta el último día de junio. Así que “seguramente no habrán salido las 1.605 personas en marzo, pero si la gran mayoría”, dejando solo alguna salida residual para el segundo trimestre.

El banco que dirige César González Bueno recibió hasta el pasado 15 de noviembre, último día de plazo, 2.100 solicitudes de trabajadores que querían acogerse al ERE. Pero solo se han aceptado 1.605, según lo pactado con la representación laboral.

Leer más: Los afectados por el ERE del Sabadell empezarán a dejar el banco tras el puente

En concreto, los sindicatos acordaron un ajuste de empleo para un mínimo de 1.380 empleados, que de no haberse cubierto habría llevado al banco catalán a llevar a cabo salidas forzosas, y un máximo de 1.605 afectados, el 10% de la plantilla. También se establecieron cupos para que solo pudieran dejar su puesto de trabajo 950 personas de la red de oficinas, 400 con funciones comerciales y 255 de los centros corporativos. Cuando este proceso acabe Sabadell contará con una plantilla cercana a los 13.500 empleados.

Las provincias más afectadas por el ERE de Banc Sabadell están siendo Barcelona, Alicante y Murcia. Solo aquí se concentran casi el 40% de las salidas. En cuanto a la reestructuración de la red de oficinas, el banco anunció dentro del marco del ERE el cierre de 320 sucursales, las mismas ya habían bajado el telón el 15 de octubre.

De esta manera, la red de Banc Sabadell en España cerraba el ejercicio de 1.200 oficinas. En UGT “desconocen” si los planes del banco pasan por hacer más ajustes este año, aunque dan por hecho que así será, ya que es una tendencia natural del sector ante el avance de la digitalización.

Leer más: Sabadell cerrará otras 70 oficinas en Reino Unido en seis meses

La movilidad funcional y geográfica aún no ha comenzado, revelan desde CCOO. “Aquí no se estableció ningún plazo y se hará en función del número de personas que salen por provincia y las necesidades del banco”. En el ERE se firmó la reubicación en un centro que esté a un máximo de 25 kilómetros del puesto actual y solo en el caso de no ser posible se seguirá un criterio de círculos concéntricos por el que se irá ampliando el límite de cinco en cinco kilómetros hasta encontrar un centro con vacantes.

Respecto al proceso de recolocación externa, “al que el banco está obligado por ley porque hay más de 50 salidas”, recuerdan los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también ha empezado ya. En el acuerdo se anunció que dicho plan lo ejecutará RigthManagement, una empresa especializada del grupo Manpower. El objetivo del programa es recolocar al 100% de las personas que se adhieran al plan y quieran seguir trabajando.