Gortázar espera resolver sus diferencias con Mapfre este año y que el impacto económico para Caixabank sea mínimo

Caixabank y Mapfre pusieron fin el pasado mes de diciembre al acuerdo que la aseguradora tenía con Mapfre para distribuir seguros generales en sus oficinas. Como Bankia ya tenía el 49% de la joint venture que crearon, Caixabank solo debía comprar el 51% restante y además, una prima por romper la alianza en bancaseguros, que llevaba en pie 20 años.

Pero las partes no conseguían ponerse de acuerdo en el precio, de hecho, Caixabank adelantó en marzo de 2021 -cuando cerró la fusión con Bankia- que empezarían a negociar con Mapfre casi de inmediato y la operación no tardaría mucho en cerrarse. No fue así, las discrepancias les llevó a nombrar un experto independiente para que mediara y finalmente se cerró in extremis, en los últimos días del año.

El acuerdo al que se llegó fue que Caixabank pagaría 571 millones a Mapfre por traspasarle el 51% de la sociedad que tenía con Bankia. En el precio pactado se incluía la parte proporcional de Bankia Vida, valorado en 294 millones de euros y del negocio asegurador de No Vida, valorado en 225 millones. Pero también un 10% de penalización (52 millones) por romper el contrato.

Como el precio de venta lo había determinado un experto a Mapfre no le quedó otra que aceptarlo, pero no quedó conforme. Tampoco con la prima, que se esperaba del 20% y no del 10%. Así que la aseguradora que preside Antonio Huertas decidió que ejercerá acciones legales contra Oliver Wyman, la consultora que valoró el negocio y someter a arbitraje a Caixabank para que eleve la prima.

Caixabank, que ha presentado resultados este viernes, asegura esta operación no ha tenido un impacto “significativo” en la cuenta de resultados del grupo a cierre de 2021 y anuncia, que está prevista la venta de Bankia Vida durante el primer trimestre del 2022 a VidaCaixa, una sociedad 100% del grupo, y cabecera del negocio asegurador.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, se pronunciaba sobre el asunto en la presentación de resultados indicando que están “satisfechos” con el camino que han tomado. Reconoce que ha sido “complicado” cerrar una alianza que además había perdurado tanto en el tiempo, pero como consecuencia de la integración se producía solape con el negocio asegurador de Caixabank y había que poner fin.

Sobre la disputa, comenta que cuando se habla de deshacer alianzas “y hay pagos y cobros”, siempre hay opiniones distintas y por eso se ha alargado tanto la negociación. Pero ahora ya tienen el 100% del antiguo Mapfre Vida, que se integrará con el negocio de VidaCaixa para poder avanzar.

“En una de esas discrepancias, hemos quedado en acudir a un procedimiento arbitral sobre si correspondía pagar un 10% o un 20% sobre el valor base”, pero advierte, “es un importe relevante pero no material para un grupo como el nuestro, son 52 millones de euros”.

Gortázar espera que se llegue a la conclusión durante este año. Respecto al precio final, recuerda que la decisión de nombrar a un experto independiente fue “de mutuo acuerdo” con Mapfre y fue la consultora quien hizo su valoración. “Evidentemente tengo que respetar que Mapfre se reserve sus derechos de tomar las acciones que considere oportuno, pero nosotros hemos aceptado la valoración”.

En este sentido, el CEO restaba importancia a la polémica señalando que “lo importante” es que esto ya no les está afectando a la gestión, a la venta de seguros, y ahora hay una cuestión puramente económica que “puede tener o no” una repercusión futura.

Precisamente este jueves, Caixabank ampliaba el acuerdo en bancaseguros que tiene con Mutua Madrileña. La aseguradora y el banco, que son socios desde 2011, han acordado un precio para esta operación de 650 millones de euros. Un importe que se afrontará a través de SegurCaixa Adeslas, empresa donde son socios casi al 50%.

En concreto, la aseguradora que preside Ignacio Garralda posee la mitad de esta compañía y el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri, un 49,9%. La ampliación de la alianza supone que SegurCaixa Adeslas aumentará su capacidad de distribución de seguros No Vida en seis millones de clientes particulares, lo que supone un incremento de en torno al 50%.

“Mapfre y Mutua, no son comparables”

Con la ampliación del acuerdo el objetivo está puesto en extender la oferta de productos a los clientes procedentes de Bankia dado que en la red esta entidad “la penetración de los seguros era inferior que en la de Caixabank”, según explicaron ambas compañías.

Preguntado por el precio de la renovación con Mutua (650 millones) frente al de ruptura con Mapfre (571 millones), el CEO de Caixabank comentaba que las cifras “no son comparables” porque se trata de distintos activos, el negocio de Vida y No Vida.

“Con Mapfre hemos acudido a un experto independiente que ha decidido marcar un precio y con Mutua es diferente, no hay experto, se trata de una negociación entre socios”, aclaraba. La valoración del negocio se ha hecho libre entre las partes, pero “no es correcto comparar”, insistía.