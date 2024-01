Inquietud entre los 4.000 trabajadores de Grifols tras el informe de Gotham: “Estamos expectantes”

Mientras los mercados temblaban este martes, las oficinas y las fábricas españolas de Grifols trabajaban como si nada estuviera pasando. El terremoto en las acciones de la farmacéutica causado por el demoledor informe de Gotham Citiy Research, donde le acusa de manipular sus cuentas, no ha tenido afectación directa en el día a día de la empresa.

Sin embargo, tampoco se puede hablar de normalidad absoluta. En la Avenida de la Generalitat de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), donde se ubica la sede central de la corporación, los empleados acudían a su puesto de trabajo como cada día, pero entre pasillos se hacían preguntas. “Hemos recibido muchas consultas de la afiliación”, decían este martes desde CCOO.

La bomba lanzada por Gotham City ha creado cierta inquietud entre los trabajadores de la multinacional de hemoderivados, que superan las 4.200 personas en España, según los datos más recientes. La plantilla exige explicaciones para conocer exactamente qué impacto puede tener, o no, en su vida laboral las acusaciones de la firma de análisis bajista, que han provocado una caída del 26% del valor de los títulos de la empresa este martes.

Unas acusaciones inesperadas

“Es una situación que no esperábamos, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder”, aseguran fuentes sindicales. Si bien fueron los encargados de negociar el ERE aprobado hace un año y conocen los “ajustes” ejecutados por la empresa para reducir la deuda, el documento de Gotham les ha pillado por sorpresa y temen el “poder” que pueda llegar a tener el pasivo sobre las decisiones de la corporación.

Aun así, la plantilla desconfía de la empresa fundada por Daniel Yu y no descartan que todo acabe siendo un movimiento especulativo. Al fin y al cabo, General Industries Partners LLP, la sociedad propietaria de Gotham City, ha abierto cortos en Grifols, aflorando una posición del 0,57%, y reconoce en el mismo informe que se beneficiará de la disminución del valor de los títulos de Grifols. “Las acciones de Grifols no valen cero”, añaden desde CCOO.

Ante esta situación, el comité de empresa ha solicitado una reunión con la dirección de la empresa. Aun así, dicen fuentes del mismo, la política de comunicación de la farmacéutica con los empleados no es la más ejemplar y se ciñe a las relaciones laborales que marca el convenio de empresa, por lo que tampoco esperan grandes revelaciones.

Para intentar calmar las aguas, la corporación ha mandado a la plantilla la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde niega categóricamente cualquier mala praxis en sus estados financieros, así como un comunicado propio para los trabajadores donde reafirman la buena gobernanza de la corporación. En cualquier caso, el comité de empresa insiste en concentrar reunión para poder trasladar un mensaje conciso a sus afiliados.

El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, durante la Junta General de Accionistas del año 2023. EFE/Andreu Dalmau

El encuentro con la plantilla tendrá que esperar, porque primero va el consejo y los inversores. Durante la tarde de este martes, Grifols celebró un consejo de administración extraordinario para analizar el impacto del informe. La empresa enviará este miércoles un tercer hecho relevante a la CNMV para intentar desmotar punto a punto los argumentos de la bajista, según afirma Europa Press. Además, también se espera la celebración de una conferencia telefónica con inversores a lo largo de la jornada.

Grifols he movido todas estas fichas para intentar lavar su imagen tras las duras acusaciones de Gotham. Según su análisis, la multinacional catalana «manipula la deuda y el ebitda informados» para «reducir artificialmente el apalancamiento a 6 veces, lo que creemos que está más cerca de 10-13 veces». Con este ratio, dicen, las acciones de la compañía valdrían cero.

Las relaciones entre Grifols y Scranton, en el punto de mira

En este sentido, el fondo asegura que la empresa hincha su ebitda porque consolida en sus cuentas los resultados de Haema y Biotest US Corporation, dos empresas que vendió en 2018 a Scranton Enterprises, la firma de inversión propiedad de la familia Grifols y otros directivos de la compañía que posee el 8% de las acciones de la farmacéutica. Como no posee acciones de estas corporaciones, asegura Gotham, Grifols no debería de incluirlas en sus números.

A la espera del tercer comunicado de Grifols, la empresa ya asegurado que incluye en sus estados financieros a Haema y Biotest porque existe un contrato de gestión que les vincula en los próximos 30 años. Además, ha asegurado que todos los movimientos de los que habla Gotham son públicos y están auditados.