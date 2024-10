Héctor Grisi (Santander): «No estamos contentos con el desempeño de nuestra acción»

El consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha reconocido que, a pesar de los beneficios récord registrados en los primeros nueve meses del año, el banco no está contento con el valor en Bolsa del grupo.

«No estamos contentos con el desempeño de nuestra acción«, ha admitido Grisi en la rueda de prensa organizada por Santander en su sede en Boadilla (Madrid), esta mañana.

«No refleja la capacidad que tiene el grupo de seguir creciendo, no hemos llegado a nuestro tope«, ha indicado. «El cambio de modelo que estamos llevando a cabo debería ser reconocido, y no lo está siendo, nos estamos centrando en el cliente, el banco número uno de nuestros clientes, con mayor generación de comisiones y el mercado no lo está reconociendo«, ha lamentado.

Santander cae hoy martes en Bolsa, tras la presentación de resultados, cerca de un 3%, a un valor de 4,50 euros por acción, con un valor de mercado cercano a los 70.000 millones de euros.

El consejero delegado del Santander ha revelado que recientemente se ha visto con la nueva presidenta de México

Sobre el impuestazo a la banca y la posibilidad de que este se regule como permanente, el ejecutivo ha sido crítico advirtiendo que, una vez se aclare normativamente, Santander tomará decisiones al respecto.

«Vemos un impacto en el crecimiento, cuando los tipos bajen el impuesto deja menos capital para seguir prestando, 50.000 millones de menos crédito al año», ha destacado.

«No vemos bueno que lo dejen como permanente, es discriminatorio, nos deja en peor situación que a la competencia, está mal estructurado, tal como está es perjudicial, en un ciclo malo nos puede golpear», ha incidido.

«No vemos otro país del mundo con un impuesto sobre beneficios extraordinarios, los gobiernos tienen que crear buenas condiciones para la inversión, es la mejor forma para recaudar más, los bancos ya pagamos suficientes impuestos«, ha manifestado.

El consejero delegado de Santander ha apuntado que el banco no está teniendo conversaciones con el Gobierno sobre el impuesto y ha remarcado que, en general, «perjudica a la economía».

Entre Trump y Harris, Santander «no tiene un candidato preferido», ha dicho Grisi

Sobre la opa hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell, Grisi ha preferido mantenerse cauto y ha evitado pronunciarse sobre la operación. «En Cataluña hay una competencia tremendamente importante, estamos tratando de ser muy sensatos y seguir enfocados en rentabilidad, estamos siendo conservadores en la región, creemos que al final habrá una oportunidad y estamos a la espera», ha dicho.

El consejero delegado del Santander ha descartado la posibilidad de que la entidad promueva fusiones o adquisiciones en el exterior. «No hay condiciones [en Europa] para que las fusiones transfronterizas sean atractivas, la unión bancaria está incompleta, no hay una unión de capitales efectiva», ha explicado.

«En Estados Unidos los bancos tienen capacidad para desaguar los balances de forma mucho más sencilla», ha declarado, aludiendo al informe Draghi como guía en ese sentido sobre lo que debería hacerse en la Unión Europea.

El ejecutivo, sobre las elecciones presidenciales que se celebran en Estados Unidos la próxima semana, ha asegurado que el banco «no tiene un candidato preferido«. «Queremos lo mejor para el país, operamos con cualquier Gobierno, siempre estamos abiertos a oportunidades que se generan», ha añadido.

Grisi ha desvelado que ha estado recientemente en México y que se ha visto con ministros y la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ha exigido a España disculpas por «la Conquista». El consejero delegado del Santander ha expresado su deseo de que se reconduzca la relación diplomática y ha destacado la relación histórica entre los dos países.

Santander, beneficios récord

Santander ha registrado unas ganancias de 9.309 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, un resultado por encima de las estimaciones de los analistas y récord histórico.

El incremento de los ingresos por intereses y comisiones ha permitido a Banco Santander arrojar este resultado, en el que todavía no se aprecia el impacto del cambio en la política monetaria del BCE.

«Los euríbores están adelantando bajadas de tipos, según bajan los tipos los resultados de los bancos son sensibles a ello, pero el balance de Santander no lo es tanto», ha asegurado José García Cantera, vicepresidente ejecutivo y director financiero del Santander, en la presentación de resultados ante los medios de prensa.

El ejecutivo ha asegurado que la calidad crediticia continúa «robusta», en buena parte debido al comportamiento general de la economía y «niveles de empleo récord en muchos países«.

El margen de intereses aumentó un 8%, hasta los 34.682 millones de euros, gracias al crecimiento en todos los negocios, especialmente de la banca comercial.

Santander revisó al alza tres de sus objetivos para 2024 el pasado mes de julio, y espera para el conjunto del año «un crecimiento de los ingresos a un dígito alto en euros constantes, una ratio de eficiencia de en torno al 42% y un RoTE de más del 16%».