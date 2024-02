Imaz (Repsol) pide al Gobierno poder competir sin las manos atadas en España frente a quienes vienen de fuera

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha intentado rebajar la tensión que mantiene con el Gobierno español con respecto al gravamen especial que asumen las compañías energéticas, pero ha insistido en la idea de que las actuales condiciones no le permiten competir en igualdad de condiciones con otras empresas que vienen de fuera.

“Si uno no ve que las inversiones no vayan a ser rentables, se deben tomar decisiones”. Imaz ha resaltado que no se puede competir con empresas, por ejemplo asiáticas, y que traen el producto sin que hayan tenido las mismas reglas fiscales.

Sobre la relación con la ministra para la Transición Ecológica, desde Repsol aseguran que tiene un diálogo abierto con todas las instituciones.

Con respecto a la horquilla de inversión que ha dado la compañía, de 16.000 M€ a 19.000 M€, Imaz asegura que no hay ninguna prisa en la toma de decisiones para invertir. En este sentido, ha vuelto a insistir en que todo dependerá de si pueden competir con quienes invierten desde fuera de España.

Como siempre, Imaz insiste en hacer una descarbonización inteligente. El consejero delegado de Repsol ha pedido que a la hora de vigilar las emisiones se controlen a nivel mundial, porque si no se castiga lo que se hace en Europa

Hidrógeno

Sobre algunas tecnologías que están llamadas a ser vitales en el futuro, el H2 tiene que ser competitivo para las actividades que se requiere. Esto puede cambiar a futuro, pero esa transformación llegará cuando la electricidad esté mucho más baja.

En cuanto al futuro del coche eléctrico, Imaz ha señalado que ellos mismos son parte de este negocio, y un actor muy importante. El CEO de Repsol estima que no ve la movilidad eléctrica como una amenaza.

Sobre la prohibición en la venta de vehículos eléctricos para 2035, cree que esto es un problema de cara a invertir en innovación para reducción emisiones.

Las cuentas de Repsol

En el apartado financiero, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz tuvo unos beneficios de 3.168 millones de euros en 2023, un 25,5% menos que el año anterior.

El resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, alcanzó los 5.011 millones de euros, un 26% por debajo del total del año 2022, en un entorno incierto y volátil, con unos precios del crudo y del gas inferiores a 2022, según indica la compañía.

Entre las magnitudes positivas, desde Repsol destacan la realización de una inversión histórica de 6.167 millones de euros.

Un 43% (más de 2.600 M€) se destinó a proyectos en la Península Ibérica y un 30%, a activos de generación renovable. Durante el ejercicio, se pusieron en marcha 1.100 MW de potencia renovable, alcanzando los 2.800 MW de potencia instalada, principalmente en España.

Las inversiones en el negocio Industrial sumaron 1.161 millones de euros en el periodo, que contribuyeron al mantenimiento y generación de empleos industriales y a dinamizar las economías locales.

Los diferentes negocios

La producción media del negocio de Exploración y Producción en 2023 se situó en 599.000 barriles equivalentes de petróleo al día, tras un año intenso de reorganización de la cartera para centrar su actividad en regiones clave

El negocio de Cliente mantuvo durante el ejercicio una atractiva política de descuentos para los usuarios y finalizó el año con 2,2 millones de clientes de electricidad y gas. Los clientes digitales aumentaron hasta los 7,9 millones gracias a los beneficios asociados a la aplicación Waylet.