La junta de la Sareb allana la salida del Santander, Caixabank y Sabadell

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb,​​ celebra su junta de accionistas este miércoles. En ella se aprobarán las cuentas anuales del pasado 2020, informe de gestión, el nombramiento de Javier García del Río (actual consejero delegado) como nuevo presidente y la conversión de deuda subordinada en capital.

En concreto, de 1.429 millones de euros. A partir de ahí, la Sareb empezará a operar con recursos propios negativos y entonces tendrá sentido que la banca salga del accionariado de la sociedad, explican fuentes financieras a Economía Digital.

Esto no es un requisito en si mismo, añaden, “pero es lógico que en un escenario donde la Sareb empieza a operar en la esfera pública, se produzca un cambio en el accionariado”. Y es que el pasado mes de marzo se conoció que los 35.000 millones de deuda pendiente de esta sociedad computarán en las cuentas públicas a partir de ahora.

Este “banco malo”, creado en 2012, solo ha amortizado en estos nueve años 15.000 millones, de manera que la deuda restante será ahora deuda pública y en conjunto alcanzará el 120% del PIB. E igualmente, el patrimonio neto negativo de la entidad tendrá impacto en el déficit, lo que hará que se eleve a más de 7.000 millones.

Este movimiento se produce porque Eurostat llevaba tiempo pidiendo una reclasificación para que Sareb se alineara con lo que han hecho otras entidades similares en Europa y para que todas siguieran las mismas normas contables, según fuentes del Gobierno.

Desde entonces, se empezó a valorar la salida de la banca del accionariado y la reorganización del consejo de administración. Sin embargo, fuentes cercanas al ministerio de Economía destacan que estos movimientos “no serán inminentes”, y desde luego, no se producirán en el mes de mayo, aseguran.

La Sareb debe contar, por ley, con accionistas privados

Más que nada porque todo ello implicaría un cambio normativo, si bien, la Sareb se constituyó bajo el Real Decreto 1559/2012, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, y donde se especifica que debe contar con accionistas públicos y privados.

Exactamente, se indica que la participación pública no puede ser igual o superior al 50%. Si hay una modificación, también debe quedar plasmado en la ley. Actualmente, el consejo de administración de la Sareb está formado por 15 miembros, ocho de ellos dominicales. En concreto, cuatro en representación del Frob, dos del Banco Santander, uno de Caixabank y otro del Banco Sabadell.

El Frob tiene el 45,9% del accionariado y la banca otro 43,59%. A la cabeza, el Banco Santander que tras adquirir el Banco Popular cuenta con el 22,23%; seguido por CaixaBank con el 12,24%; el Banco Sabadell que tiene el 6,61% y Kutxabank, que ostenta un 2,53% del capital social.

Pero también cuentan con participación residual, Ibercaja (1,43%); Bankinter (1,3%); Unicaja (1,2%) y Cajamar (1,21%). Fuentes cercanas al Frob no descartan que se tenga que actualizar la gobernanza, lo que implica una reducción del número de consejeros, pero esto es una decisión que corresponde al Gobierno.

Ya hay contactos, pero no negociación formal

El Gobierno y los bancos con mayor representación en el accionariado ya han empezado a “discutir” cómo serían las condiciones de salida, explican distintas fuentes consultadas por ED. Pero no hay “una negociación formal”, de producirse, también se convocaría a los accionistas minoritarios, justifican. Hay quienes creen que esto se puede alargar “hasta después del verano”.

La mayor complejidad está en si habrá compensación, y de momento “se están valorando todas las opciones”. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, explicó durante la presentación de resultados que la salida de la Sareb no conllevará pérdidas adicionales para la entidad. Además, están provisionadas. Caixabank y Sabadell también tienen dotaciones para ello.

Desde estas entidades aclaran que la salida del accionariado de Sareb es una iniciativa del ministerio de Economía y que aún no tiene forma jurídica. Además, en el sector entienden que la decisión del banco que preside Ana Botín será clave y marcará el camino a todos los demás.

De hecho, entre los bancos que tienen menos del 2,5% del capital “ha trascendido el interés de que haya un cambio de accionariado” pero de momento, no han formado parte de estos primeros encuentros, explican. Algunos de ellos señalan incluso que no tomarán su decisión hasta que no haya una propuesta oficial planteada y de momento, se mantendrán al margen.