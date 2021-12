La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Iberdrola y mantiene la imputación de Galán por el caso Villarejo

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por Iberdrola contra la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por los supuestos encargos a Cenyt, la empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, para espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros.

La compañía energética española pedía que se declarase la nulidad de los actos procesales que tuvieran lugar en la pieza 17 del denominado “caso Tándem” entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, entre ellos, el auto en el que el juez Manuel García-Castellón acordó citar como investigados a Sánchez Galán y a tres directivos de Iberdrola.

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional se ha opuesto a esta solicitud. Así, tanto Sánchez Galán como el director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles; el que fue presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia de la eléctrica, Rafael Orbegozo, continuarán siendo investigados.

La declaración del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, se mantiene, por tanto, para el próximo 18 de enero; ese mismo día está citado Fernando Becker, y un día antes tendrán que declarar tanto Francisco Martínez Córcoles como Rafael Orbegozo.

Por su parte, Iberdrola consideraba que al no serle notificada resolución alguna ni haberse dado traslado de escritos de parte, se le ha causado “efectiva y material indefensión”, al no poder alegar, solicitar diligencias o recurrir las resoluciones judiciales, se trataría un supuesto de nulidad de normas del procedimiento que ha producido indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva.

No obstante, los magistrados no ha constatado que se hayan vulnerado las normas procedimentales, pues Iberdrola no se sumó al procedimiento de la pieza separada 17 “hasta que le es notificado el auto de 9 de julio de 2021”, de manera que las resoluciones adoptadas entre mayo y junio no pudieron generarle indefensión.

La pieza 17 del caso Villarejo se centra en la contratación del excomisario por parte de Iberdrola para llevar a cabo labores de espionaje. Su caso es peculiar, porque se investiga si espió a la empresa que preside Florentino Pérez, ACS, ante el temor de que se hiciera con el control de la compañía.

La Audiencia Nacional sigue las prácticas de la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán desde octubre de 2019. En dos investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y julio de 2019, Iberdrola reconoció que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios, pero siempre ha negado el espionaje a Florentino Pérez.

“Al no haberse producido omisión de las normas procedimentales, ni haberse generado clase alguna de indefensión a Iberdrola SA, procede rechaza el incidente de nulidad planteado“, ha concluido este lunes la Audiencia Nacional ante el recurso presentado por la eléctrica.