El juez del ‘caso Villarejo’ mantiene la imputación contra Sánchez Galán

Ignacio Sánchez Galán no se libra del caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado anular el auto en el que imputó al presidente de Iberdrola por los supuestos encargos a Cenyt, la empresa vinculada al excomisario, para espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros.

Así, tanto Sánchez Galán como el director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles; el que fue presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia de la eléctrica, Rafael Orbegozo, continuarán siendo investigados.

El empresario aprovechó que el juez archivó las causas de sus homólogos de Repsol y Caixabank, Antonio Brufay e Isidro Fainé, respectivamente, al considerar que el mero encargo no era motivo para mantenerlos investigados y pidió que se levantara su imputación.

Pero el titular del juzgado central de Instrucción 6 se ha opuesto a esta solicitud. En un auto conocido este jueves, García Castellón, ha justificado su rechazo alegando que la nulidad tendría que haberse presentado mediante recurso.

La petición no podía prosperar por “cuestiones de fondo”

Pero no solo eso. También ha justificado que esta petición no hubiera podido prosperar por “cuestiones de fondo” ya que la representación legal de Iberdrola “cuestiona, en esencia, que no se les tenga por parte en el procedimiento”.

En este sentido, el juez se remite a su decisión de rechazar a la compañía como acusación particular ya que “no sería perjudicada por los hechos que se investigan”, una vez archivada la querella que presentó contra el exdirectivo José Antonio del Olmo por presuntamente falsear un documento para avisar de pagos a Cenyt.

Iberdrola solicitó hace un mes que se anularan todas las decisiones acordadas entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio, y que la causa retrocediera a ese momento, a fin de poder ejercitar su derecho de defensa.

Entre otras diligencias, esta medida afectaría al auto en el que el juez imputó por presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil al presidente de la eléctrica.

Junto a él, también ordenó investigar al que fuera jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, el director general de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker.

Como consecuencia de la petición, el instructor suspendió las declaraciones de los cuatro, citados en un primer momento a comienzos de julio.

Iberdrola Renovables no será imputada por revelación de secretos

En otro auto, recogido por Efe, el magistrado también desestima el recurso presentado por uno de los presuntos perjudicados por los trabajos de Villarejo, uno de los socios que tenía Iberdrola en Rumanía.

En concreto, solicitaba que se incluyera la imputación a Iberdrola Renovables, investigada, a diferencia de su matriz, como persona jurídica por estos encargos, por un presunto delito continuado de revelación de secretos, además del de cohecho.

El magistrado aclara que “lo relevante” no es qué calificación jurídica tenga, sino “la explicación de los hechos de los que derivarían los indicios de la comisión de delito”.

Los hechos se remontan a finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa, ha recordado la citada agencia.

El magistrado aprecia indicios de que hubo “voluntad” por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, como prueba el hecho de que las facturas correspondientes fueron emitidas por otra compañía diferente.