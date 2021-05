La Caixa rechaza la opa de IFM por Naturgy e incrementará sus acciones en la energética

Criteria, el holding de participadas de la Fundación Bancaria La Caixa, no acudirá a la opa planteada por el fondo IFM por el 22,69% de Naturgy y, además, incrementará su posición aunque no se plantea lanzar una contraopa. El grupo que preside Isidro Fainé, que tiene actualmente el 24,8% de la energética que preside Francisco Reynés, se mantendrá así como primer accionista.

La entidad ha informado este martes de que el consejo de administración de Criteria, reunido la semana pasada, optó por “reforzar su posición en el capital social de Naturgy”. La decisión, ratificada por la comisión ejecutiva de la Fundación, se produce a las puertas de que la opa de IFM sea aprobada por el Gobierno y reciba también el visto bueno de la CNMV, si bien todavía no hay fechas concretas.

“La decisión de CriteriaCaixa de mantenerse en el capital confirma su voluntad de continuar como el accionista español de referencia de Naturgy”, asegura en el comunicado, que fija claramente los principios que Fainé quiere preservar en la energética.

La continuidad de La Caixa en Naturgy, y con una posición reforzada, tiene cuatro objetivos: “Mantener la empresa cotizada en España, asegurando liquidez a todos sus accionistas; asegurar un Plan Industrial de la compañía -coherente con la Transición Energética Justa- dotando a la misma de suficiente tiempo para su ejecución y priorizando la inversión productiva, mantener la seguridad de suministro energético a España y evitar ventas de negocios de Naturgy sin asegurar su reinversión”.

Criteria empieza ya con las compras

Criteria ha iniciado ya la compra de acciones en el mercado para reforzar su posición y este mismo martes ha comunicado a la CNMV la adquisición de un paquete con el que ha elevado su participación al 24,8%, cuatro décimas más que la última cifra conocida.

Sin un plazo establecido, el holding de La Caixa irá comprando acciones en el mercado hasta un máximo del 30%, umbral que le obligaría a lanzar una opa, algo que Fainé no está dispuesto a hacer.

Reforzarse en Naturgy no solo es una cuestión de salvaguardar su esencia sino que también tiene, naturalmente, una lógica económica para el grupo catalán. Como admite en el comunicado, los dividendos de la energética cubren más de la mitad del gasto anual de la Obra Social de la Fundación Bancaria La Caixa.

“Criteria considera que su decisión es coherente con la gestión eficiente y prudente de su portafolio de inversiones, focalizado en compañías en las que obtiene un flujo estable y a largo plazo de dividendos que le permiten garantizar la Obra Social de la Fundación”, añade.

La opa de IFM, más difícil

Al Gobierno no le queda mucho tiempo ya para decidir acerca de la opa de IFM sobre Naturgy y todo apunta a que la aprobará, si bien con condiciones. Las ministras Nadia Calviño, Reyes Maroto y Teresa Ribera defienden el sí y parece que se habrían impuesto.

No obstante, el movimiento de La Caixa dificulta la opa del fondo australiano. Si Fainé hubiera decidido vender, su éxito habría estado asegurado; de no hacerlo, ya habría estado en cuestión. Pero es que si además llega a la fase decisiva con más acciones, complica seriamente las opciones de IFM.

La opa se lanza sobre el 22,69% de Naturgy pero sería exitosa de lograr al menos un 17%. El problema es que ahora mismo, solo se lanzaría sobre aproximadamente un tercio de las acciones de la energética, porcentaje que puede ir a menos.

Los fondos GIP y Rioja Bidco (CVC y los March) tienen algo más del 20% cada uno y anunciaron ya que no acudirían a la opa. Por tanto, un 41% que IFM ya no puede comprar. Con el 24,8% de Criteria son ya un 66% de las acciones las que no están en venta, que pueden superar el 70%. Por tanto, el margen para la opa es muy estrecho.