Llach (Nestlé) sobre el coste de las materias primas: “El cacao está en una situación muy complicada”

El CEO de Nestlé España, Jordi Llach, ha puesto el foco sobre el impacto de la subida de costes en las materias primas. Después de destacar que «hubo una época en que subió todo», si bien posteriormente algunas materias primas «se han estabilizado», ha explicado que el cacao «está en una situación muy complicada» y el café se mantiene «alto y costoso».

De esta manera se ha expresado el directivo durante un encuentro con medios de comunicación en el que también ha señalado como uno de los motivos el impacto de la climatología sobre la producción. «El clima cada año es diferente», ha destacado antes de explicar que, por ello, «puede haber cultivos menores, lo que impacta en el coste final».

«Tanto el robusta como arabica, que son las principales variedades de café, están en niveles claramente superiores a los que había en el pasado», ha subrayado antes de contraponer: «Está más estabilizado que el cacao, que es muy volátil y se ha disparado de manera espectacular por los mismos motivos».

Llach ha señalado que cuando el precio de la materia prima se dispara por «motivos estructurales», cuando existe poca oferta para cubrir la demanda, entra la especulación que lo impulsan aún más al alza.

Buenas expectativas de negocio

El director general de Nestlé España también se ha referido a la evolución del negocio. «Como soy optimista, creo que vamos a tener un buen año», ha afirmado tras ser preguntado acerca de la facturación que esperan alcanzar en el transcurso de 2024. A diferencia del año anterior, cuando el crecimiento estuvo derivado de la inflación, ha revelado que ahora vendrá “impulsado por el volumen”, lo que permitirá a la compañía crecer con «más calidad».

El crecimiento, ha argumentado, se explica por la inversión en marcas, la renovación de los productos y contar formatos en las distintas categorías que resulten atractivos para los consumidores. «Todo ello nos está dando un impulso importante a las ventas», ha remarcado. Y ha remachado: «El año pinta en positivo, de manera bastante generalizada».

El papel de la sostenibilidad

La sostenibilidad, en su «sentido más amplio», ha copado una parte significativa del discurso del directivo. «Si llevo zapatillas no es solo para vestir cool, sino porque son 100% origen vegetal, en parte están hechas con el reciclaje de cápsulas Nespresso», ha puesto como ejemplo. En este punto, se ha mostrado convencido que la alimentación no puede ser sostenible “si no es más saludable y si no contribuye a la sociedad en la que opera”.

Por ello, ha remarcado la importancia de que la sostenibilidad se extienda a todas las partes del proceso productivo, desde los ingredientes hasta las fábricas y la logística. Así, adquiere una especial relevancia la agricultura regenerativa, que ha calificado de «piedra angular» en la transición hacia la alimentación sostenible. «Consiste en respetar la forma de cultivar, minimizar el consumo de agua y reducir extremadamente el consumo de agua”, ha concretado.

En este contexto, la compañía acometerá una inversión de 22 millones de euros para instalar la segunda caldera de biomasa en su fábrica de café en Girona, en la que actualmente trabajan más de 870 personas. La previsión de la compañía es que comience a funcionar a mediados del próximo año y se sume a la que ya está operando en la factoría desde 2020, en la que la empresa gastó de 17 millones de euros.

A través de esta inversión, la empresa se propone revalorizar la totalidad de los posos de café que se obtienen durante el proceso de fabricación de café soluble en la factoría gerundense, que el año pasado ascendieron a 52.000 toneladas. Además, empleará como materia prima astillas forestales procedentes de bosques de Cataluña.