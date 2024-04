«Más del 94% de los consumidores de Heura no son vegetarianos o veganos»

A poco más de una manzana de la Sagrada Familia, el CEO y cofundador de Heura Foods, Marc Coloma, recibe a Economía Digital en sus oficinas emplazadas en el corazón de la ciudad condal. Una pequeña alfombra color amarillo corporativo con el lema ‘Good rebels’ nos recuerda el marcado carácter activista que le llevó a fundar la compañía, junto con Bernat Añaños.

Todos los detalles evidencian que nos encontramos ante una empresa cool. Los empleados pueden aparcar su bicicleta al llegar a la oficina, leer libros sobre crecimiento personal y trabajar en la terraza respirando aire fresco y disfrutando de la luz solar y a nadie se le ocurriría tirar el agua para otro propósito que no sea el de regar las plantas que decoran las instalaciones.

La compañía de alimentación basada en proteína vegetal ha cerrado el último año con un volumen de negocio superior a los 38 millones de euros, lo que le ha permitido incrementar un 22% la facturación, que en los dos pasados ejercicios ha doblado. Ahora, pone el foco en el sur del Viejo Continente, donde aspira a seguir expandiéndose, sin perder nunca de vista el desarrollo de nuevos productos y tecnología.

Los productos de Heura están presentes en una docena de países en Europa y también en Méjico. ¿Cuáles son sus principales mercados?

Nuestro gran foco está en el sur de Europa, que es donde estamos apostando e invirtiendo más. Concretamente, en Francia, Italia, España y Portugal. A pesar de que estos son los países donde estamos dedicando más recursos para poder tener un liderazgo más relevante, también tenemos ventas en Austria, Holanda, Reino Unido y Polonia.

Heura cerró el año pasado una ronda de inversión de 40 millones de euros. Con esta financiación se propusieron lanzar productos y crecer en varios mercados. ¿Lo están logrando?

Sí, paso a paso. Uno de los motivos de la ronda era poder seguir impulsando la expansión internacional y lanzando innovación relevante en el mercado. Contamos con una gama de productos que van a ser revolucionarios, que van a marcar un antes y un después el próximo año. El hecho de que seamos una empresa alimentaria enfocada en ciencia y tecnología no solo nos permite desarrollar productos, sino también conocimiento. De esta manera, contamos con recursos para seguir resolviendo retos científicos vinculados a una alimentación más sostenible y nutritiva.

Entre los inversores que participaron en la ronda figuran futbolistas como Sergi Busquets o Sergi Roberto, pero también el jugador de la NBA Ricky Rubio y el humorista David Broncano. ¿Continúan siendo accionistas?

Sí, entre otros. Se convirtió la inversión que hicieron y ahora son accionistas.

¿Qué características presenta el perfil de consumidor de Heura?

Más del 94% de las personas que compran nuestros productos consumen todo tipo de alimentos, no son vegetarianos o veganos. Hemos conseguido generar productos atractivos para cualquier segmento de población. No solo nos consumen jóvenes, sino también personas de más de 65 años. Hay productos que nos gustan pero que tienen un impacto negativo en nuestra salud y en el planeta. Queremos convertirnos en los sucesores de estos productos. Conseguir que estén buenos y pensarlos para todo el mundo, y no solo para quienes siguen una dieta vegetariana, es lo que nos está permitiendo tener impacto.

Actualmente, cuentan con productos de pollo, vacuno, cerdo y pescado vegetal. ¿Tienen previsto lanzar algún otro?

Queremos posicionar Heura como una empresa de innovación alimentaria que resuelva los grandes retos de nutrición que tenemos en nuestra sociedad. Por ese motivo, lanzaremos una nueva generación de alimentos superfood.

Hace algunos meses lanzaron al mercado unas lonchas estilo jamón york. ¿Cómo han respondido los consumidores al nuevo producto?

Estamos consiguiendo un producto sinónimo de lo que queremos hacer con el concepto de ser «sucesores de». Proporcionar un producto similar a lo que les gusta a los consumidores pero con un impacto mejor, sin lo malo del animal. Todos los loncheados, procesados y cárnicos animales forman parte del grupo 1 como productos cárcinomanos, con el plutonio y el tabaco. Los comemos muchísimo como sociedad, pero están muy poco recomendados.

«Este año esperamos seguir creciendo a doble dígito y liderando en el sur de Europa»

Por el momento, la compañía no es rentable. Tras cerrar la última ronda de financiación, apuntaron a que podría comenzar a serlo en 2025. ¿Mantienen este objetivo?

Lo mantenemos, pero a partir del tercer trimestre de 2025 empezaremos a ser rentables, por tanto, el primer año de total rentabilidad será en 2026. Esperamos seguir creciendo a doble dígito y liderando en la categoría en el sur de Europa. Antes priorizábamos el hipercrecimiento porque queríamos construir lo más rápido posible una empresa para transformar el sistema alimentario. Todo ese apetito inversor ya no está ahí, a causa en gran parte de la inflación, ya que el capital ha pasado de inversión con más riesgo como startups a otro tipo de oportunidades de inversión. Dentro de este contexto, otro de los motivos por los que hemos cambiado el enfoque de crecimiento es para ser más dueños de nuestro destino y poder ser una empresa independiente.

Algunas de sus acciones publicitarias han levantado polvareda, como la campaña “Una hamburguesa de carne contamina más que tu coche”, que se ganó una demanda por parte de las patronales cárnicas por publicidad ilícita. ¿Por qué apuestan por este tipo de publicidad?

Hemos hecho muchos tipos de publicidades. Este año tenemos previsto lanzar muchas campañas con tonos muy distintos. Como marca inconformista buscamos llamar la atención para poder generar debate sobre problemáticas reales y importantes que desconocemos. Esa información debe formar parte de nuestra labor e irla llevando a la ciudadanía para que tengan más herramientas, estén más empoderada y más claridad para poder votar con el tenedor.

Bernat Añaños y Marc Coloma, cofundadores de Heura. Heura

Recientemente, la Generalitat ha instruido un expediente sancionador por emplear la denominación “filetes de merlvza” para comercializar un producto, elaborado a partir de proteína de soja. ¿Tienen previsto emprender alguna acción legal?

Defenderemos nuestro packaging. Por nuestra parte, estaremos encantados de cambiar el nombre que sea necesario para que haya más transparencia. Hablamos mucho de nomenclaturas pero no de los retos a resolver. A ver si se pone foco en el impacto y se plantea incluir el impacto ambiental en el paquete de los productos.

Actualmente, no cuentan con fábricas propias, sino que subcontratan la producción a compañías especializadas. ¿Se plantean contar con ellas en un futuro?

Apostamos por el modelo de contar con la industria actual. Creemos que la manera en la que más podemos aportar valor para mejorar el sistema alimentario es generar nuevas tecnologías y productos que luego puedan usar la capacidad instalada actual y contribuir a hacer la transición hacia una alimentación con un impacto mejor. Este es el modelo que nos esta permitiendo escalar tan rápido y de momento no tenemos previsto internalizar producto.

«Queremos posicionar Heura como una empresa de innovación alimentaria que resuelva los grandes retos de nutrición que tenemos en nuestra sociedad»

Cuentan con acuerdos con compañías como Vueling, Hilton o Royal Caribbean. ¿Qué parte de las ventas representa el canal Horeca?

Es un poco más del 20% de nuestras ventas como compañía. Es un canal en el que estamos apostando mucho para que pueda representar más.

Heura patentó en 2023 un sistema de producción de alimentos 100% vegetales con etiquetas limpias. ¿Prevén ampliar su cartera de patentes tecnológicas?

En los próximos doce meses registraremos cinco nuevas patentes, tanto de ingredientes como de proceso. Estamos logrando elevar el conocimiento científico sobre como poder conseguir nuevos resultados a través de proteínas vegetales. Seguiremos generando nuevas tecnologías en este campo pero también a nivel de fibra, como incorporar más prebióticos en los productos de gran consumo y mejorar el impacto climático en las cadenas de suministro.

Además de la innovación, quizás uno de los principales retos para hacer crecer el consumo es el precio, más elevado que el de la carne tradicional. ¿Cómo se incentiva la demanda?

Es uno de los retos a afrontar para que el sector escale. Para ello, necesitamos desarrollar más tecnología más competitiva y que las subvenciones empiecen a moverse del problema a la solución. La industria cárnica tiene un valor de 1,4 trillones de euros y las subvenciones que recibe a nivel global equivalen a la misma cantidad.