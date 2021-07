Meliá, Barceló y RIU sufren una avalancha de cancelaciones en Canarias y Baleares

El sector turístico no consigue remontar el vuelo, y menos en las Islas Canarias y Baleares, más dependientes de visitantes extranjeros que de los nacionales. Aquí, las hoteleras Meliá, Barceló y RIU tienen una presencia destacable y son las que más están sintiendo los nuevos cambios.

Este martes, el Gobierno británico actualizó su semáforo y anunció que los turistas de Reino Unido que regresen de las Islas Baleares y aún no estén vacunados tendrán que hacer una cuarentena durante 10 días.

Es decir, Baleares pierde el color verde y pasa a estar en ámbar, como el resto de España. Pero esto supone un fuerte varapalo para estas islas porque los británicos son su segundo mercado, con el 20% de la ocupación antes de la pandemia. El primero es el alemán, que supone el 30%.

El jueves llegaba el segundo golpe. El gobierno holandés sacó tanto a las Islas Canarias como a las Baleares de su lista de destinos seguros, desaconsejando viajar a sus ciudadanos, estén vacunados o no.

Acto seguido, el touroperador TUI Holanda cancelaba los viajes a estos destinos programados desde este viernes 16 hasta el próximo 2 de agosto. A lo que se sumaba la agencia de viajes Sunweb cancelando todos los viajes hacia España.



Desde la Federación de Empresas hoteleras de Mallorca explican que la decisión de Reino Unido de situar a las Islas Baleares en zona ámbar “es una noticia negativa que generará un descenso en las reservas y cancelaciones”, además de posibles salidas anticipadas de aquellos ciudadanos británicos que están actualmente en las islas y no puedan permitirse pasar una cuarentena al llegar a su país el próximo lunes.

En cuanto a Holanda, la vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló destaca que esta decisión tiene “unas claras consecuencias” para la operativa del sector hotelero y van a necesitar varios días para ver cómo afecta esta situación y si tiene repercusiones en las reservas o se producen cancelaciones.

Respecto a la decisión de TUI se muestra clara, “en los que llevamos de 2021 habíamos doblado la cantidad de viajeros holandeses que decidieron optar por Mallorca para su destino de vacaciones y este frenazo es una mala noticia”.

Aguiló recuerda que no es un aviso, sino un cambio de posiciones en el semáforo que implica la suspensión de la actividad como mínimo hasta el 2 de agosto y consideran necesario dar un vuelco en los indicadores de Covid-19.

Una cala de Menorca completamente vacía, consecuencia de la parálisis de la hostelería por el coronavirus / EFE

Desde la Federación de empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, el vicepresidente, Tom Smulders, indica que Holanda es actualmente uno de los países más importante para las Islas Canarias tras las limitaciones que pusieron a los ingleses y alemanes sus respectivos gobiernos.

“Es un palo horrible”, asegura. Las Islas Canarias dependen bastante (en torno al 65%) de la touroperación y la decisión de TUI “perjudica a todo el sector”, aviación, restauración y alojamiento”.

“Hablamos de miles de personas”. Aunque no culpa a la compañía, de hecho, considera que es una víctima más de la situación y entiende que no quiera asumir riesgos “mientras no haya indicio de que se paralicen los contagios”.

Holanda supone el 10% del volumen total de facturación para TUI internacional y no es la primera vez que se ha visto obligado a cancelar miles de reservas. “Esto es difícil de aguantar para ellos y para nosotros”.

Las hoteleras confían en la temporada de inverno

En este sentido, confía en que el touroperador de la opción a los turistas de cambiar su reserva para más adelante y poder tener una buena temporada alta, que empieza después del verano. “Ahora nos quedamos con el turismo peninsular y local”, pero no es suficiente, comenta.

Smulders recuerda que las grandes cadenas hoteleras están expectantes para poder abrir al completo ya que buena parte de ellas no tiene abiertos todos los hoteles, o no han abierto al 100% de su capacidad.

“Gloria Thalasso & Hotels, RIU, Sol Hoteles… han hecho fuertes inversiones con la esperanza de que a partir de septiembre volvamos a la normalidad”, añade.

En España, Meliá es el grupo hotelero que más presencia tiene en las islas. Con sede en Palma de Mallorca, el grupo cuenta con 29 hoteles en Baleares de los cuales ahora mismo tienen abiertos 24, otros 4 están cerrados y uno está actualmente cedido al Servicio de Salud del gobierno de Baleares como hotel Covid (para cuarentenas).

En Canarias tiene otros 18. En el total de España, la empresa que preside Gabriel Escarrer dispone de 103 hoteles abiertos y 21 cerrados con motivo de la pandemia. El grupo Barceló, que también tiene sede en Mallorca, cuenta con 5 hoteles en las Islas Baleares y otros 8 en Canarias.

RIU Hotels & Resorts, que también tiene procedencia balear, dispone de 12 hoteles en las Islas Canarias y 6 en Baleares. Y todos ellos son los más expuestos a las miles de cancelaciones que han provocado en las últimas semanas las limitaciones a los turistas alemanes, ingleses, franceses y holandeses.

Este mismo jueves, el sector sufría de nuevo importantes caídas en bolsa. Meliá se dejaba un 3,5%, NH un 3,6 % e IAG (matriz de Iberia) un 3,3%.