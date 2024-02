Un investigador asegura que Nueva Rumasa emitía pagarés sin orden ni respaldo

El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) declara que los Ruiz-Mateos emitían pagarés porque necesitaban liquidez para sus empresas y para mantener su nivel de vida

La emisión de pagarés realizada por el grupo Nueva Rumasa carecía de una estructura y “muchísimo menos ordenada”, describió el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que se encargó de coordinar la investigación por la presunta estafa de la compañía de la familia Ruiz-Mateos.

Consultado por la Fiscalía Anticorrupción en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el responsable de la investigación asegura que encontró «un compendio de papeles, anotaciones y tachaduras», sin llegar a encontrar «una estructura que pudiera responder ante futuras reclamaciones de la inversión realizada».

El juicio sobre los Ruiz-Mateos

El investigador se ha expresado así en el marco de la vista oral por la que los seis hijos varones del fallecido empresario español José María Ruiz-Mateos se enfrentan a penas de 16 años de cárcel por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

La Fiscalía pide para los otros nueve acusados, directivos del grupo, condenas de entre 3 años y 15 y años y seis meses de prisión, informa Europa Press.

“Necesidad de liquidez”

Según el inspector jefe, el grupo Nueva Rumasa se encontraba «en una situación de necesidad de liquidez», lo que llevó a la emisión de pagarés.

«En base a nuestros informes, yo creo recordar que ya en el 2008, los propios correos que se mandan entre los hermanos evidencian esa falta de liquidez», ha señalado.

Esa situación, ha continuado, llevó a la familia a emitir publicidad al respecto, una estrategia que resulto ser «bastante llamativa para la ciudadanía», que «se volcó» con la misma «confiando en los beneficios que podían obtener». «La propia familia Ruiz-Mateos se sintió sorprendida de la acogida que habían tenido esos pagarés y vieron una manera para ir lanzándolos», ha afirmado el agente.

Para el investigador policial, los Ruiz-Mateos necesitaban la liquidez para “mantener su nivel de vida” y también para inyectar dinero a las empresas “que tampoco se encontraban en demasiado buen estado».

El derrumbe del castillo de naipes

Pero en enero de 2011 el Gobierno sacó una ley que precisaba que esas operaciones de deuda no podían salir al mercado sin la auditoría» de la propia comisión. «Eso hace que todo, y perdónenme la expresión, este castillo de naipes se venga abajo», ha sostenido el inspector jefe.

El investigador ha explicado que esto fue así porque la familia no tenía la «capacidad para devolver ya no los intereses, que no los devolvían, sino ni siquiera el principal».

«Y es cuando se suceden a la hora del vencimiento de los pagarés las diferentes denuncias y querellas que se van presentando en la Audiencia Nacional», ha indicado.