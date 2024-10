Rafa Nadal se retira del tenis al frente de un imperio de 300 millones en inmuebles, energía, ocio y finanzas

Rafa Nadal se retira del tenis, pero no de los negocios. El deportista español está inmerso en negocios inmobiliarios, energéticos, de ocio, deportivos, o financieros con activos valorados en total en 300 millones de euros.

Aunque no figura como administrador o apoderado, la sociedad familiar Aspemir participa en diversas sociedades dedicadas al sector inmobiliario, renovables o la escuela de tenis de Rafa Nadal en Manacor.

Como administradora de la firma figura la madre del tenista, Ana María Parera, y como apoderados su padre, Sebastián Nadal Homar, y Miriam Lopetegui (hermana del exseleccionador Julen Lopetegui).

A finales del pasado mes de mayo la sociedad de la familia Nadal nombró a Deloitte como auditor de sus cuentas

De acuerdo a las últimas cuentas disponibles de la empresa, que a partir de ahora serán auditadas por Deloitte, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, Aspemir cerró el ejercicio 2022 con un activo valorado en 298 millones de euros.

La empresa terminó el año con fondos propios por importe de 239 millones de euros; una cifra de negocios de 36,5 millones (20,7 millones un año antes); y beneficios de 20 millones (11 millones en 2021). El pasivo corriente ascendió a 38 millones y el no corriente a 23 millones.

Según las mismas cuentas, Aspemir participa en el capital de numerosas empresas entre las que se encuentra el centro deportivo de Manacor, con un valor en libros de 11 millones; tres sociedades dedicadas al sector eléctrico; cuatro de renovables; dos hoteleras; tres inmobiliarias; y varias sociedades de intermediación, de gestión deportiva, de derechos de propiedad, y productos de salud.

En total, Aspemir participa en 22 empresas, en las que posee entre el 20% y el 100% del capital.

Entre las empresas en las que participa se encuentra Mabel Capital, propiedad de Rafa Nadal y sus socios Manuel Campos Guallar y Abel Matutes Prats.

La firma posee activos inmobiliarios de lujo en Madrid, Marbella, Estepona y Lisboa; participa en la producción de eventos como el festival de música Mad Cool o documentales de Neflix; y en los restaurantes Tatel y Toto.

Aspemir, al cierre de 2022, poseía el 33,33% de Mabel Capital, con un valor en libros de 18 millones de euros.

De acuerdo a las mismas cuentas, la sociedad de los Nadal posee activos financieros con un coste de adquisición de 108 millones de euros. Cuenta con una línea de crédito aportada por Santander por importe de 30 millones y una deuda con el banco presidido por Ana Botín por importe de 17,8 millones.

La empresa posee activos inmobiliarios en Manacor, Barcelona y Madrid, fundamentalmente. En Barcelona posee dos locales comerciales y dos viviendas; en Manacor tiene un locales y varios terrenos; en Madrid, dos locales y una vivienda.

El auditor advierte salvedades

El auditor de las cuentas de Aspemir del ejercicio 2022, CMS Auditors Associats, advierte en su informe de auditoría que la empresa incluye en el apartado de inversiones inmobiliarias terrenos por importe de 5,7 millones, sobre las que no se ha efectuado un análisis de posible deterioro.

También indica que la sociedad mantiene participaciones en empresas por valor de 41,3 millones, y participaciones en otras empresas por valor de 59,2 millones. El auditor señala que al no poder examinar la situación financiera de las empresas del grupo, al no ser obligatoria su auditoría, no se ha podido comprobar la razonabilidad de la valoración de dichas inversiones.

Por estos dos motivos el auditor de las cuentas de 2022 de Aspemir advierte dos salvedades, ya apuntadas en el ejercicio anterior. A finales del pasado mes de mayo la sociedad nombró como auditor de sus cuentas a la consultora Deloitte.