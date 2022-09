El CEO de Ryanair asegura que la huelga no tiene impacto pese a recibir 3.000 reclamaciones

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, asegura que la huelga de tripulantes de cabina en España «no está teniendo ningún impacto» en la operativa diaria de vuelos y que dichas huelgas, están siendo «poco secundadas». Sin embargo, este mismo martes se conocía que durante el verano ya se han puesto más de 3.000 reclamaciones contra la aerolínea por los retrasos y las cancelaciones.

Willson expresaba en una rueda de prensa, donde ha presentado el calendario de invierno desde Madrid, que Ryanair sigue esperando «que no haya interrupciones en los vuelos españoles este invierno y los clientes pueden reservar con confianza”.

Al tiempo, destacaba que continúa en negociaciones con CCOO para que los trabajadores puedan contar con su primer convenio colectivo. Dicho convenio es el que ha desatado la oleada de huelgas en Ryanair, que se iniciaron en junio pero ya se ha anunciado que se alargarán hasta enero.

Ryanair defiende que CCOO es el mayor sindicato de TCP

La aerolínea comunicó el pasado mes de mayo que había firmado un acuerdo con CCOO porque defiende que este es «el mayor sindicato de tripulantes de cabina de España», pero USO y Sitcpla, aseguraban que en Ryanair no hay una representación sindical «oficial» porque la compañía no se rige por la legislación española, sino irlandesa.

Y como no estaban conformes con las condiciones de este nuevo convenio, decidieron convocar una huelga, que se esperaba para seis días, pero finalmente se extenderá más de seis meses. Pese a que los retrasos y cancelaciones de vuelos han sido una constante todo el verano, el CEO de Ryanair sigue insistiendo en que no está teniendo impacto.

Sin embargo, el portal reclamador.es informaba hace solo un día que han recibido más de 3.000 reclamaciones este verano contra Ryanair por parte de pasajeros afectados que pretenden conseguir una indemnización por los retrasos y las cancelaciones.

La compañía explica que las reclamaciones iniciadas en su web contra Ryanair entre junio y agosto se deben principalmente a cancelaciones de vuelos con aviso de menos de dos semanas de antelación y retrasos superiores a 3 horas en su llegada a destino, y ambos casos susceptibles de indemnización de hasta 600 euros.

Y en este sentido, avisan, aunque la aerolínea se niegue a resarcir sus derechos por la vía amistosa, Ryanair tiene la obligación de indemnizar a todos los pasajeros que sufran un gran retraso, superior a 3 horas, o una cancelación de vuelo (si la aerolínea avisa con menos de dos semanas de antelación) por la huelga de los tripulantes de cabina. La compensación económica varía entre los 250 y 600 euros según la distancia entre el origen y el destino del vuelo.

Solo en 2021, Ryanair tuvo que pagar a los clientes de reclamador.es más de 67.000 euros por las huelgas de sus trabajadores de 2018, tras acudir a la vía judicial. Una cifra que aumenta hasta los 490.000 euros si se tienen en cuenta las reclamaciones comprendidas desde ese año hasta la actualidad, revelan.

Normalmente la aerolínea suele argumentar -para eludir sus responsabilidades- que la huelga es una causa de fuerza mayor, que impide que los vuelos se realicen con normalidad y que no puede hacerse nada contra ello. Pero, «esta excusa ha sido ya contradicha por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, añaden.

El TJUE dictaminó en 2018 que las huelgas (incluso las no preavisadas a la compañía), no constituyen una “circunstancia extraordinaria” en los términos del Reglamento y que por lo tanto no excluyen los derechos reconocidos en el mismo, concluye le portal de reclamaciones.