Ryanair presiona a Aena para que baje las tasas aeroportuarias

Ryanair ha exigido a Aena que baje las tasas aeroportuarias con el fin de recuperar el tráfico aéreo. Así lo ha manifestado el consejero de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson, este miércoles durante una rueda de prensa para presentar el calendario de la próxima temporada de invierno de Ryanair.

Eddie Wilson ha señalado que no es momento de subir tasas, como pretende Aena, sino de aplicar incentivos para recuperar la conectividad perdida como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Además, el consejero ha puesto de ejemplo a Grecia o Suecia, donde ya se han adoptado este tipo de medidas para incentivar que las aerolíneas incrementen su oferta.

Es por ello que Wilson ha recalcado que España debería seguir los pasos de estos países para mantener su liderazgo en turismo ya que, a su juicio, se va a dar una competencia entre regiones, incluso entre aeropuertos, por atraer capacidad a través de los incentivos a las compañías aéreas.

Por otro lado, Aena propuso una reducción de un 0,44% anual durante los cinco años del periodo 2022-2026, frente al incremento del 0,52% cada año del 2022 al 2025 y del 3,29% solo en 2026 que propone el gestor aeroportuario. Ahora la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) deberá ser la que eleve su propio informe sobre la propuesta de Aena, para que sea aprobado por el Consejo de Ministros.

“Es el momento de bajar las tasas, España necesita una estrategia e introducir incentivos de recuperación para recuperar la conectividad y el tráfico aéreo”, ha subrayado el consejero de Ryanair argumentando que la aerolínea está de acuerdo en la bajada, pero lo haría aún más.

Asimismo, Wilson ha destacado este miércoles que la reducción de las tasas facilitaría una rápida recuperación del turismo y del empleo gracias a las bajas tarifas de Ryanair y su plan de crecimiento para los próximos años.

Ryanair carga contra las ayudas públicas del Gobierno

Por otra parte, el consejero delegado de Ryanair ha criticado las ayudas públicas del Gobierno a aerolíneas como Air Europa. “Es difícil de entender que siga invirtiendo en una compañía cuando su negocio ha fallado”, ha manifestado este miércoles Eddie Wilson.

Leer más: Air Europa planea nuevos ajustes cuando termine el ERTE

Para Wilson, lo lógico sería que el Gobierno de España hubiera utilizado los 10.000 millones de euros del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en incentivar el tráfico aéreo, lo que ayudaría a generar capacidad a compañías como Easyjet o la propia Ryanair.

No obstante, Air Europa perdió el año pasado 427,7 millones de euros y prevé pedir más ayudas públicas, “mientras que Ryanair, la única que está aumentando sus inversiones, no puede acceder a ellas por no tener su sede fiscal en España”, ha comentado el consejero de la aerolínea, Eddie Wilson.