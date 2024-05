Sabadell o nada: BBVA descarta otras compras y fía el crecimiento en España a la fusión 

Banco Sabadell ha pasado a ser una prioridad para BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres ha puesto toda la carne en el asador y se ha decantado por lanzar una opa hostil de más de 12.000 millones de euros sobre su homóloga.

El banco bilbaíno notificó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de sus intenciones de opar a Sabadell después de recibir el ‘no’ a la oferta de fusión presentada la semana pasada.

No obstante, BBVA no está dispuesta a elevar su cuota de mercado a costa de comprar otra entidad que no sea Sabadell. La cúpula del banco de origen vasco tiene claro que, de no fructificar la opa, el ‘plan B’ sería el previsto para este curso: crecer orgánicamente.

BBVA cree que la oferta es «extraordinariamente atractiva»

Carlos Torres, quien expuso los detalles de la operación ante los medios, mostró su convicción de cerrar la compra con éxito. El presidente de BBVA señaló que «venimos informando puntualmente a los supervisores, tanto al Banco Central Europeo, como al Banco de España (..), y en las primeras interacciones no hay ningún obstáculo por su parte«.

El directivo destacó que «lo que toca es seguir con el proceso de autorización», pero compartió que, a priori, los supervisores ven con buenos ojos la integración de Banco Sabadell.

BBVA considera que la propuesta a los accionistas de la enseña catalana es «extraordinariamente atractiva«. Las condiciones son idénticas a las planteadas hace una semana: los de Torres ofrecen una prima del 30% con respecto a la cotización de Sabadell del pasado 29 de abril.

Carlos Torres, presidente de BBVA, y Onur Genç, CEO de BBVA. EFE

Sin embargo, el mercado no parece tenerlo tan claro como BBVA. Como informa el portal especializado Finanzas.com, los analistas ven pocas posibilidades de que la opa prospere. Los expertos creen que la prima ofrecida es insuficiente, en línea con las previsiones que compartían hace unos días y señalaban a que BBVA debía elevar la prima o poner dinero en efectivo si quería hacerse con Banco Sabadell

Además, los recientes comentarios de miembros del Gobierno y distintos directivos de patronales empresariales han suscitado dudas sobre la viabilidad de la opa. El Ejecutivo y algunos de sus socios han mostrado públicamente su rechazo a la operación. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, señaló que “la última palabra» sobre la opa la tiene el Gobierno.

El escenario secundario no incluye compras

La postura beligerante del Ejecutivo obliga a BBVA a plantear nuevos escenarios que incluyan el fracaso de la opa. Preguntados por los medios, Carlos Torres y Onur Genç, CEO del banco, aseguraron que no sería un problema que la compra de Sabadell no saliera adelante.

El consejero delegado señaló que la «convicción es que nuestro negocio de banca comercial necesita una escala local mayor«. De ahí que BBVA haya insistido en plantear una opa hostil tras la oposición de Sabadell.

Sin embargo, la estrategia de crecimiento de BBVA no pasa necesariamente por comprar a un rival. Torres remarcó el interés en Sabadell al ser una firma que ha solidificado su balance en los últimos años y ha disparado su negocio, especialmente en empresas.

La unión entre bancos crearía a un megagigante financiero con un negocio «complementario», aspecto clave para la cúpula de la entidad de ‘la Vela’.

No obstante, los directivos de BBVA indicaron que el ‘plan B’ «es nuestro mercado doméstico». Preguntados por este periódico, los directivos de la entidad recordaron que «nuestro foco es el crecimiento orgánico, y hay perspectiva de crecimiento en España, así que, si la operación no funciona, no pasa nada«.

Genç agregó que las previsiones dada para el mercado español son positivas, lo que augura un futuro comercial prometedor para BBVA cuente o no con Sabadell. Los propios directivos proyectaron un ejercicio histórico y un 2025 récord.