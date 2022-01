Sabadell: “Los fondos europeos no fluyen, las empresas tendrán que esperar a la segunda mitad del año”

Los fondos europeos Next Generation “no fluyen y todavía no han llegado al tejido empresarial español”. Lo poco que se ha desplegado en 2021 ha ido a parar a las administraciones públicas, así que los que no se distribuyeron el año pasado, se acumularán a los del 2022. De hecho, hay presupuestado 40.000 millones de euros que se empezarán a notar, sobre todo, en la segunda parte del año.

Así lo explicaba este jueves el consejero delegado de Banc Sabadell, César González-Bueno, durante la presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2021. El ejecutivo prevé que en 2023 ya se habrán solicitado la totalidad de los fondos de recuperación por parte de España, esto son 70.000 millones y a ello habrá que sumar otros 70.000 millones de inversión privada.

“Tenemos una esperanza elevada en el efecto dinamizador que tendrán en la economía” comenta, pero su impacto no se notará hasta el segundo semestre del año. En este sentido insiste en que el papel de la banca con los fondos “debe ser fundamental”, uniéndose a la opinión de todo el sector financiero.

El CEO asegura que los bancos están preparados para asesorar a los clientes de cuáles son las condiciones para solicitarlo, porque estas condiciones “son complejas” y para las pymes “suponen siempre una barrera”. Pero el Sabadell es un banco de empresas y se encuentra “en una posición favorable para ayudarles a solicitar esas ayudas”.

La cuentas del Sabadell reflejan que las empresas españolas aun tienen exceso de liquidez por los créditos ICO que solicitaron en el inicio de la pandemia, pero la previsión del banco es que esta liquidez se reduzca este año, al tiempo que se produce el despliegue de los fondos Next Gen. Y estos aumentarán la inversión privada y la inversión bancaria.

Hasta la fecha se han destinado 11.000 millones de euros (principalmente a comunidades autónomas) así que de momento, “estos fondos tienen poca atracción”, pero el CEO confía en que los 40.000 millones anunciados por el Gobierno para este año ayuden a la economía a digitalizarse y a España a avanzar hacia una economía más sostenible.

González-Bueno aprovechaba para destacar que no están observando un “riesgo generalizado” de caída de empresas ni ’empresas zombis’, si bien, las ayudas públicas como los ICO y los ERTE, “fueron muy eficaces”. Sabadell concedió en moratorias 3.500 millones de euros y ya han amortizado 500 millones, un 14% de la exposición total.

Además observan que las moratorias que ya han expirado “se están pagando”, y el ratio de dudosos en esta cartera se ha mantenido estable en los últimos tres trimestres, lo que les hace pensar que este 2022 no deberían ver un repunte de morosidad ni del coste de riesgo.

En cuanto a los créditos avalados por el ICO, en el cuarto trimestre han concedido otros 260 millones de euros, y actualmente cuentan con un 5% del total como dudosos. Y dentro de ellos, el 60% son dudosos “subjetivos” porque no ha dejado de pagar tres cuotas y además, recuerda, están cubiertos por garantías del Estado.

Sin embargo, se mantienen prudentes porque el 40% pidió exención de la carencia y el 80% vencerá en el segundo trimestre de este 2022. Precisamente por esto el Sabadell no ha liberado provisiones en España como si ha hecho en Reino Unido por la mejora de las perspectivas macroeconómicas en el año.

“No contemplamos liberar provisiones en España. Pese al buen dato de empleo de la EPA, tenemos una tasa superior al 13% y en Reino Unido es diferente, todo el mercado lo está haciendo y allí la tasa de paro está en torno al 4%”. Sobre la magnitud de la crisis sanitaria y su impacto en la economía, el número dos del Sabadell cree que está siendo “menor” que la que anticiparon cuando se inició.

“Es verdad que supimos adaptarnos bien a un entorno no presencial pero hubo un momento que tenía muy mala pinta e hicimos provisiones que todavía no se han liberado de 650 millones de euros”. A toro pasado, reconoce, “si exageramos la magnitud” pero para superarla están ayudando los mecanismos implantados en todo el mundo con políticas económicas muy laxas.

Pese a ello, tiene claro que esta crisis “no está superada” sencillamente porque el PIB en España sigue por debajo del nivel precrisis y estará superada cuando esté por encima.