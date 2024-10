Sánchez justifica el rescate de Air Europa: «La decisión la volvería a tomar hoy»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el rescate de Air Europa en 2020 y ha asegurado que volvería a hacerlo de nuevo tras ser preguntado expresamente por si se reunió en algún momento con el empresario Víctor de Aldama.

«Defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal» del rescate a Air Europa, ha sostenido Sánchez en rueda de prensa en Faro al término de la XXXV Hispano-Lusa, subrayando la necesidad de hacerlo en el contexto de la pandemia y esgrimiendo que contó con el aval de la UE, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia Europeo.

Asimismo, sin responder en ningún momento sobre si mantuvo contactos con Aldama, el presidente del Gobierno ha aprovechado para explicar a los ciudadanos que «ese rescate se hizo con préstamos y con condiciones muy estrictas» y ahora el Estado está cobrando «esos préstamos» a la aerolínea.

«Las decisiones que yo tomé las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy también porque, afortunadamente, tenemos una Air Europa que funciona y que cumple con su labor, que es la de la movilidad, no solamente a otros continentes muy importantes para España, sino también a las Islas Canarias», ha remachado.

Rescate declarado «legal»

Sánchez se ha centrado en el rescate de Air Europa al ser preguntado por posibles contactos con Aldama, y ha señalado que defiende la operación por el interés general. «Si no hubiéramos rescatado a Air Europa en ese momento de la pandemia, España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas«, ha subrayado.

También defiende la conveniencia formal «administrativa» de esa decisión, que fue avalada tanto por el Tribunal de Cuentas como por el Tribunal de Justicia Europeo, según ha enfatizado. «Hay que recordar que hubo una compañía aérea que llevó a los tribunales todos los rescates que se hicieron en Europa. Y solamente dos fueron tachados de legales, insisto, de legales. Uno, Alitalia y dos, el rescate que hizo el Gobierno de España a Air Europa», ha remarcado.

Indisposición del primer ministro portugués

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una comparecencia conjunta con el primer ministro portugués Luís Montenegro, que ha terminado antes de lo previsto, cuando todavía faltaba un turno de preguntas a los medios españoles y otro a los portugueses debido a una indisposición de Montenegro, según han indicado fuentes del Ejecutivo luso.