Santander saca partido al récord de Iberdrola y gana 12 millones

Iberdrola avanza en el mercado y llega a superar su máximo valor histórico. La energética se acerca a los 80.000 millones de capitalización bursátil, continuando con su tendencia positiva y sumando casi seis meses de alzas en el Ibex 35. Una espiral alcista de la que se benefician todos los accionistas de la energética, incluido el Banco Santander.

Los principales accionistas de Iberdrola son la mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock (5,4%), el fondo soberano de Noruega (3,1%) y Qatar, a través de Qatar Investment Authority (8,7%), según los registros de la CNMV. No obstante, la entidad que preside Ana Patricia Botín posee una participación en el capital de la compañía eléctrica que, si bien no es mayoritaria, le da rédito económico.

Se trata de un paquete accionarial del 0,29%, que le hace controlar casi 18,7 millones de títulos de la multinacional energética, según el listado de accionistas de Bloomberg consultado por Economía Digital. De este modo, Santander forma parte de una larga lista de accionistas minoritarios que invierten en Iberdrola, ya sean personas individuales, empresas o fondos de inversión.

La energética es la segunda empresa española que más valor acumula, solo por detrás de Inditex, cuya capitalización ha alcanzado la cifra de los 150.000 millones de euros.

El paquete de Santander en Iberdrola se revaloriza más de 12 millones

El buen rumbo de Iberdrola en este ejercicio le ha llevado a sumar un avance del 6,73% en lo que va de 2024, lo que supone que las acciones de Santander tienen un valor actual de 233,9 millones de euros, habiéndose incrementado en unos 12,3 millones de euros desde enero. Una rentabilidad que se suma al 13,5% obtenido el año pasado y al 8% de 2022, años en que Iberdrola ha cosechado resultados récord.

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán saca rédito a sus buenos resultados empresariales y hace elevar su acción hasta los 12,52 euros. Como máximo dirigente de la eléctrica, Galán posee un paquete accionarial que supera los 11 millones de acciones, siendo la persona a título personal que más capital controla en la compañía, en torno al 0,2%.

Junto al banco español, otras firmas importantes como JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas o HSBC tienen participaciones en Iberdrola que no superan el 1%. Posiciones que la CNMV no hace públicas al no llegar al 3%, pero que le sirven a la mayor parte de fondos y entidades para obtener beneficios económicos a sus inversiones.

Santander saca partido al dividendo

Además de los buenos resultados de Iberdrola, las acciones de la compañía se ven impulsadas por las previsiones de que su beneficio neto recurrente crezca a un ritmo de doble dígito en 2024. Por otro lado, la reciente compra de la británica ENW convierte a la empresa en un gigante energético en Reino Unido, donde ampliará su base de clientes y será el destino principal de Iberdrola por base de activos de redes.

Más allá de la evolución de la cotización de la energética, otro de los atractivos que ofrece en el mercado es el dividendo. Este año, Iberdrola ha repartido un dividendo complementario de 0,351 euros brutos por acción, un 11,1% más de lo que pagó por el mismo concepto el año anterior. Con la participación que ostenta Santander, el banco ha podido obtener 6,5 millones de euros de su retribución a cargo de los beneficios de 2023.

Un pago que se suma al resto de ingresos por dividendo que recibe el banco de la familia Botín por sus participaciones en otras cotizadas como Merlín Properties, Metrovacesa o Prisa. En la primera mitad de 2024, Santander obtuvo 493 millones de euros en ingresos por dividendos, frente a los 382 millones recibidos en el mismo periodo del año anterior, según consta en su informe financiero semestral.