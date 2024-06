Así es Supermac’s, la franquicia que ganó el pulso por el Big Mac a Mc Donald’s

Mc Donald’s es una de las principales cadenas de comida rápida a escala mundial, con más de 2.000 establecimientos. Probablemente, la joya de la corona entre los distintos productos que comercializa sea la Big Mac, el resultado de combinar dos hamburguesas, pan de semillas con ajonjolí, pepinillos, lechuga, cebollas, queso americano y salsa Big Mac.

Sin embargo, los europeos se verán obligados a despedirse de este producto, al menos tal y como lo conocen, a raíz de una sentencia judicial en la que se retira a la compañía estadounidense los derechos para utilizar de forma exclusiva la marca Big Mac en el Viejo Continente, por lo que se será posible pedir y comer la hamburguesa en otros restaurantes.

Varapalo judicial

La cadena de comida rápida Supermac’s ha saltado a la palestra mediática, después de que el Tribunal General de la Unión Europea le haya dado la razón en un litigio que se remonta a hace más de un lustro.

Una hamburguesa Big Mac. Foto: Mc Donald’s.

El conflicto judicial comenzó en 2017, cuando la compañía irlandesa presentó una solicitud de caducidad de la marca, registrada a favor de McDonald’s en 1996, con respecto a determinados productos y servicios.

A pesar de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) estimó parcialmente esa solicitud, posteriormente se decantó por confirmar la protección otorgada a McDonald’s por la marca, respecto de los platos a base de productos de carne y aves y los sándwiches de carne y de pollo.

Tras perder los derechos de exclusividad sobre la marca, otras cadenas podrán utilizar la denominación ‘Big Mac’ en sus productos

El fallo, no obstante, no solo anula la resolución sino que también considera que la marca no ha demostrado que haya utilizado de forma efectiva el producto en la UE, por lo que rechaza que Big Mac sea un sinónimo de los servicios y restaurantes de la cadena estadounidense.

Al perder los derechos exclusivos sobre la marca, otras cadenas y compañías podrán utilizar la denominación Big Mac en sus productos dentro del territorio europeo.

Qué es Supermac’s

La compañía comenzó su andadura en 1978 con la apertura de su primer establecimiento en la localidad de Ballinasloe, en Irlanda. Desde entonces, inició su expansión hasta convertirse en uno de los mayores grupos de restauración irlandeses.

Los orígenes de Supermac’s se remontan a la etapa en la que el director general de la empresa, Pat McDonagh, enseñaba en el municipio de Kilrickle. Tras identificar una oportunidad de negocio y aventurarse a abrir su primer restaurante, ha crecido de manera «constante» hasta alcanzar el centenar de establecimientos en la isla.

Un establecimiento de la Supermac’s en Irlanda. Foto: Supermac’s.

Además de un menú «único e innovador», la empresa considera que su compromiso con la «calidad de todos los aspectos del negocio y una sólida ética de trabajo» le han llevado a convertirse en la franquicia número uno en Irlanda.

Asociación con Papa John’s

Tras haber probado los productos de Papa John’s en varios viajes de negocios en Estados Unidos, el fundador de Supermac’s vio una oportunidad en 2004 para ofrecer una oferta de pizza tradicional de alta calidad en el mercado irlandés.

Supermac’s posee la franquicia principal de Papa John’s en Irlanda

Actualmente, la compañía irlandesa posee la franquicia principal de Papa John’s en la isla y hasta la fecha ha abierto más de 85 establecimientos Papa John’s dentro de las tiendas Supermac’s existentes en todo el país.

Cabe destacar que desde que la cadena de comida rápida estadounidense comenzó a operar en los años 80, cuenta con múltiples franquicias y más de 3.500 restaurantes en una treintena de países alrededor del mundo.