Las tarjetas de BBVA con mayores ventajas para comprar en internet

Comprar en internet se ha vuelto parte de la vida diaria, y con ello crece la importancia de contar con métodos de pago que sean tanto seguros como prácticos. Las tarjetas de BBVA destacan en este ámbito, ofreciendo opciones adaptadas a las necesidades de cada usuario, desde el control de gastos hasta la flexibilidad en los pagos.

Si buscas una tarjeta que garantice la seguridad de tus transacciones online y te brinde tranquilidad, BBVA tiene alternativas que vale la pena explorar. Desde la Aqua Prepago hasta la Aqua Más y otras opciones virtuales, cada una tiene características que facilitan no solo el proceso de compra, sino también la gestión de tu dinero en un entorno digital cada vez más exigente.

Paga con total tranquilidad en internet y en comercios físicos desde tu móvil, sin necesidad de llevar la tarjeta. Foto: BBVA

Tarjeta Aqua Prepago: control total y seguridad sin números impresos

Esta tarjeta es una opción ideal para quienes buscan un mayor control sobre sus gastos. Al ser una tarjeta prepago, solo podrás gastar el saldo que hayas recargado previamente, evitando así el riesgo de gastar más de lo que tienes. Además, no tiene números impresos, lo que la hace más segura en caso de pérdida o robo. Toda la información de la tarjeta está en la app BBVA.

Otra de las grandes ventajas de esta tarjeta es que las recargas son ilimitadas y sin coste. Puedes hacerlo a través de la app, en la web de BBVA, en un cajero automático. La seguridad en las compras online también está garantizada gracias al CVV dinámico, un código que cambia con cada operación y que solo es válido durante unos minutos. Esto minimiza el riesgo de fraudes y ofrece una protección adicional.

Tarjeta Aqua Más: flexibilidad de pago y protección en tus compras online

Si prefieres la flexibilidad de una tarjeta de crédito, la Tarjeta Aqua Más es una excelente opción. Te permite fraccionar los pagos de compras superiores a 50 € en tres meses sin intereses, lo que te ofrece un respiro en la gestión de tus finanzas sin costes adicionales. Otra gran ventaja es el servicio de protección en compras online. Si lo que has pedido no llega en buenas condiciones o no llega, BBVA te ofrece asistencia para reclamar.

Otro punto fuerte es la opción de financiar tus pagos. Puedes elegir devolver el dinero de una compra en un plazo personalizado, o bien optar por el pago aplazado (revolving), donde devolverás el saldo en cuotas mensuales fijas. Esta flexibilidad te permitirá gestionar mucho mejor tus gastos. Además, también cuenta con CVV dinámico y notificaciones inmediatas para cada transacción, reforzando la seguridad en cada operación.

Tarjeta Aqua Débito: la opción más sencilla para controlar tus compras

Para quienes prefieren no endeudarse y solo utilizar el dinero que ya tienen disponible, la Tarjeta Aqua Débito es una solución segura y sencilla. Esta tarjeta ofrece las mismas ventajas de seguridad que las anteriores, con números ocultos y CVV dinámico para compras online.

Las tarjetas BBVA sin números impresos y con CVV dinámico protegen tus transacciones online de manera eficaz. Foto: BBVA

Podrás recibir notificaciones inmediatas cada vez que la utilices, lo que te permitirá actuar rápidamente en caso de detectar alguna actividad sospechosa. Además, también puedes vincularla a tu móvil y pagar en comercios sin necesidad de llevar la tarjeta física. Si viajas al extranjero, la tarjeta Aqua Débito te ofrece la opción de activar el Pack Viajes por solo 2,99 € al mes, lo que te permitirá evitar las comisiones.

Tarjeta Aqua Máxima: la tarjeta de crédito que te premia

Si realizas muchas compras online y tienes suscripciones a servicios digitales como Netflix, Spotify o Amazon Prime, la Tarjeta Aqua Máxima puede ser tu mejor aliada. Esta tarjeta te devuelve el 10% de lo que pagues en suscripciones, un beneficio que puede ayudarte a ahorrar en tus servicios favoritos.

Además, con esta tarjeta disfrutarás de comisiones reducidas al retirar dinero en el extranjero y al realizar compras en moneda distinta al euro, gracias al Pack Viajes Premium. Al igual que las demás tarjetas de la gama Aqua, la Máxima ofrece la posibilidad de fraccionar tus pagos en tres meses sin intereses para compras superiores a 50 €, y cuenta con la seguridad del CVV dinámico y las notificaciones automáticas.

Tarjeta Virtual BBVA: perfecta para compras sin tarjeta física

La Tarjeta Virtual BBVA es otra opción innovadora para aquellos que prefieren no llevar una tarjeta física. Como su nombre indica, es una tarjeta totalmente digital, ideal para hacer compras online con seguridad. Esta tarjeta prepago te permite recargar hasta 600 euros sin coste y, al igual que las otras tarjetas BBVA, ofrece la posibilidad de controlar tus gastos desde la app.

Apaga, enciende y supervisa tus tarjetas con un solo clic, gestionando tus finanzas de forma segura y fácil. Foto: BBVA

Una característica destacada de la Tarjeta Virtual es la capacidad de encenderla y apagarla cuando quieras, brindando flexibilidad y tranquilidad en todo momento. Además, puedes limitar su uso en tiendas online, lo que la convierte en una herramienta excelente para mantener el control de tus finanzas.

Una tarjeta BBVA para cada necesidad

Ya sea que busques el control de una tarjeta prepago, la flexibilidad de una tarjeta de crédito o la sencillez de una tarjeta de débito, la gama Aqua destaca por su seguridad mejorada, protección en las compras y la comodidad de gestionarlas desde la app de BBVA. Cada una de ellas está diseñada para adaptarse a diferentes necesidades y ofrecer las máximas garantías en tus transacciones por internet.

Lo mejor de todo es que todas las tarjetas Aqua de BBVA están vinculadas a la app, lo que te permite gestionar tu dinero de forma sencilla, segura y rápida. Con la capacidad de apagar y encender tus tarjetas, recibir notificaciones en tiempo real y disfrutar de un CVV dinámico para proteger tus compras, BBVA pone en tus manos las herramientas necesarias para comprar en internet con total tranquilidad.