Unicaja reabre la negociación salarial con la plantilla y se reunirán el próximo 27 de diciembre

Unicaja Banco ha reabierto la mesa de negociación con la plantilla a petición de los sindicatos de la entidad, tal y como ha informado este viernes. Según informan las distintas organizaciones sindicales, éstas y los directivos del banco se reunirán el próximo 27 de diciembre para abordar las mismas cuestiones que se quedaron en el tintero el pasado 30 de noviembre, jornada en la que la compañía decidió romper la negociación debido a que los sindicatos no aceptaron las propuestas de Unicaja Banco.

Aunque la negociación con la plantilla incluye distintos puntos, la entidad y los sindicatos encallaron debido a la diferencias que tienen con la mejora salarial que los empleados y empleadas vienen reclamando desde hace varios meses. No obstante, las organizaciones sindicales apuntan a que, con la reanudación de las negociaciones, esperan que la cita «sea constructiva y y con ánimo de dar soluciones a las demandas y necesidades de la plantilla», tal y como explica Suma-T, el sindicato con más peso de la RLT, en un comunicado.

Unicaja Banco paralizó las negociaciones

El pasado 30 de noviembre las negociaciones saltaron por los aires después de que los sindicatos se negaran a aceptar la propuesta de mejora salarial de Unicaja Banco. Tal y como apuntó este diario, la entidad puso sobre la mesa un modelo retributivo único que, si bien no desagradaba a todas las partes, no terminaba de convencer puesto que había empleados y empleadas que no se verían beneficiados.

Además de ello, el punto de fricción vino cuando los sindicatos apreciaron que ese modelo retributivo único afectaría a los prejubilados de Unicaja, un colectivo que, hoy por hoy, no cuentan con representación en el banco. Tal y como ECONOMÍA DIGITAL explicó, la entidad pretendía financiar esa fórmula topando las prestaciones en diferido sujetas al IPC de los prejubilados.

Con el dinero que se ahorraría Unicaja gracias a ese tope, financiaría el modelo retributivo único que afectaría únicamente a los empleados y empleadas en activo. Los sindicatos decidieron declinar esta propuesta, lo que motivó que Unicaja paralizase las negociaciones hasta nueva orden.

Ha sido este viernes cuando las organizaciones sindicales han sido notificadas por la entidad para volver a sentarse y reabrir la mesa de negociación. La plantilla espera que esta nueva y última reunión del año entre el banco y los sindicatos valga para acercar posturas y para entablar la mejora salarial demandada por los empleados y empleadas.

La patronal de Unicaja también tuvo su reunión con los sindicatos

En el lapso desde que el banco decidió paralizar las reuniones y la notificación de la reanudación de las mismas, CECA, al igual que AEB, se han sentado con los sindicatos para negociar el nuevo Convenio en el que las subidas salariales son uno de los principales puntos de la negociación. Como con las reuniones individuales que han tenido lugar en Unicaja, las sectoriales también prometen dar de qué hablar. Y es que, la propuesta salarial de la patronal y lo que piden los sindicatos está lejos de tener algo que ver.

Por un lado, los sindicatos piden un alza salarial de entre el 17% y el 23% para los próximos tres ejercicios. Por su parte, la patronal se queda en una subida del 5% hasta 2026, propuesta que fue criticada y acusada de que no se ajustaba a la realidad por parte los representantes de los trabajadores.

Fuentes sindicales consultadas por este diario asumen que, siendo las primeras negociaciones, parece difícil que patronal y sindicatos lleguen a acuerdo de primeras. Consideran que es algo que requiere tiempo.

Sea como fuere, esta negociación también tiene peso en las reuniones individuales de Unicaja y su plantilla, ya que, si la patronal incluye una subida salarial ajustada a lo que piden los sindicatos, sería más sencillo llegar a un punto en común con el banco andaluz.