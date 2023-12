Unicaja mantiene distancias con la plantilla mientras la patronal negocia la subida salarial  

Unicaja Banco no intercambia palabra con la plantilla desde el pasado 30 de noviembre, jornada en la que la entidad decidió romper las negociaciones con los sindicatos en las que se abordó la mejora salarial para los empleados y empleadas de la compañía. Tal y como ECONOMÍA DIGITAL adelantó, el banco malagueño decidió no continuar con la negociación salarial luego de que los sindicatos no accediesen a firmar el modelo retributivo único planteado por el banco liderado por Isidro Rubiales.

Como aseguran fuentes sindicales, desde esa jornada, Unicaja «no habla con nosotros, no hay comunicación». La compañía, que con la llegada del nuevo CEO se fijó abordar los problemas acuciados por la plantilla, decidió no proseguir con la negociación salarial, la cual, en la semana en la que se produjo la ruptura, sindicatos y Unicaja estuvieron reunidos durante tres días consecutivos. La intención del banco era agilizar las negociaciones para abordar otros tantos asuntos pendientes.

Pese a ello, hoy por hoy, las negociaciones están en punto muerto. Como ha podido saber este diario, la intención de las organizaciones sindicales, que actúan en representación de la plantilla de Unicaja, es mantener las reuniones con la directiva de la entidad.

La patronal de Unicaja, Caixabank… se reúne hoy

El encallamiento de la negociación salarial coincide con la reunión entre CECA, la patronal de las cajas de ahorro, y los sindicatos, que tendrá lugar este martes y, en la cual, negociarán los distintos puntos recogidos en el nuevo Convenio Colectivo. En él también entra la posible mejora salarial que afecta a la plantilla de bancos como Unicaja o Caixabank, entre otros.

Fuentes conocedoras de la situación destacan que esta negociación es complementaria con la que estaba llevando a cabo Unicaja con sus trabajadores y trabajadoras hasta el pasado 30 de noviembre. Destacan que ambas reuniones son clave para los intereses de la plantilla del banco malagueño, quienes demandan mejoras para achicar la brecha salarial que tienen con respecto a los empleados y empleadas de los otros grandes bancos españoles.

Este medio ha podido conocer que las organizaciones sindicales esperan un cambio de postura de Unicaja de aquí a finales de año. Cabe destacar que la ruptura de las negociaciones ha caldeado aún más el ambiente entre los empleados y empleadas de la firma andaluza. La plantilla está «indignada», como apunta uno de los sindicatos de Unicaja, con la actitud mostrada por el banco.

Sede de Unicaja en Málaga. EFE/Carlos Díaz

Satisfacer a la plantilla, la asignatura pendiente de Rubiales

Pese a que Rubiales aseguró que su llegada suponía «abrir un escenario ilusionante«, esas palabras aún no se han materializado sobre los empleados y empleadas. Al menos la plantilla no lo denota. Si bien es cierto que el nuevo CEO ha apuntalado las altas esferas de Unicaja, y ha puesto mimbres en la actual Junta de Accionistas (pese a la salida adelantada de Manuel Azuaga), el CEO no ha logrado satisfacer las necesidades de los empleados y empleadas.

ECONOMÍA DIGITAL ha podido conocer que la intención de la plantilla es reabrir el melón de la negociación salarial con Unicaja más pronto que tarde. Se trata de una cuestión clave para los empleados y empleadas, y más cuando esta queja se viene reproduciendo desde la época de Manuel Menéndez como líder de la compañía. De hecho, fueron con él con quien se dieron los episodios más negativos en el banco, tanto desde la arista corporativa, como desde la laboral.

Los jubilados, clave en las negociaciones

La plantilla pide que Unicaja adecúe los salarios a los de la media del sector, así como que la directiva no se olvide de otros tantos exempleados que no tienen amparo. Como este medio informó recientemente, fueron las prestaciones diferidas sujetas al IPC de los jubilados de Unicaja el punto de fricción de las negociaciones.

En resumidas cuentas, el banco pretende financiar la mejora presentada a la plantilla con un tope a esa revalorización de las prestaciones diferidas sujetas al IPC de los jubilados de Unicaja. Con lo que se ahorre la entidad, Unicaja financiaría la mejora salarial a los empleados y empleadas en activo, cuestión que no aceptaron los sindicatos y provocó el encallamiento de la negociación.

Con las reuniones en stand-by, la plantilla del banco andaluz tiene el ojo puesto en la negociación del nuevo Convenio Colectivo, que también recoge la mejora salarial a todos los empleados y empleados de las firmas amparadas por la CECA.

Está por ver si esa mejora se materializa, o simplemente se trata de una reunión para seguir acercando posturas. Mientras, los empleados y empleadas de la compañía esperan la llamada del banco para retomar la negociación interna mientras Unicaja guarda silencio.