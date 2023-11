La plantilla de Unicaja Banco ha sufrido un nuevo revés. Los trabajadores y trabajadoras de la entidad malagueña asistieron ayer a lo que, para muchos, es un nuevo desplante por parte del banco hacia sus empleados y empleadas. La entidad malagueña celebró ayer la Junta General Extraordinaria de Accionistas, cita en la que el Consejo recibió el visto bueno a la mejora de la remuneración a los consejeros, que será de 1.950.000 euros al año para el próximo trienio.

Con esta decisión, el Consejo de Administración de la firma andaluza recibirá 850.000 euros más al año hasta 2026. La compañía liderada por Isidro Rubiales acometió dicha mejora en un momento en el que el hartazgo de la plantilla va a más. Y es que las negociaciones por los salarios entre sindicatos y la propia entidad siguen en punto muerto. Hoy por hoy, no hay entendimiento entre ambas partes pese a que Unicaja Banco ha propuesto un modelo retributivo único.

Leer más: CCOO exige mejoras laborales en Unicaja ante la Junta de Accionistas

Aún esto, algunas organizaciones sindicales, como CESICA o CSIF, consideran que esta fórmula no es suficiente, puesto que no beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras. La plantilla denuncia que Unicaja Banco no quiere sentarse a negociar lo que los empleados y empleadas «demandan, sino lo que a ellos les interesa», tal y como explicaron fuentes internas a ECONOMÍA DIGITAL. Atendiendo a esta situación, la mejora retributiva al Consejo que el banco efectuó ayer ha arrojado más leña al fuego.

Concentraciones frente a la sede de Unicaja Banco

Una muestra del hartazgo entre los empleados y empleadas son las concentraciones que se han sucedido en los últimos días frente a la sede social de Unicaja en Málaga. Los sindicatos reclaman más celeridad a la entidad financiera en lo referido a las mejoras salariales, así como acabar con la brecha salarial que existe entre la plantilla de Unicaja y el resto de las firmas del sector.

En una línea similar, desde Comisiones Obreras (CC.OO.) reclaman una «reducción de la brecha salarial con la media del sector».

Y es que, la plantilla de Unicaja Banco insiste en que son los empleados y empleadas del entorno bancario español que menos cobran. «Somos los peores pagados entre los bancos cotizados», explican desde las organizaciones sindicales.

Concentración sindical de empleados de Unicaja Banco. Efe

Diferencias entre la plantilla y el Consejo

A esta queja se ha añadido la del desequilibrio que, a juicio de los sindicatos, genera la nueva política retributiva para el Consejo entre los propios consejeros y la plantilla.

Los sindicatos consideran que esta mejora retributiva no hace más que desnivelar el trato entre el Consejo y a la plantilla. Desde CESICA apuntan a que, por ahora, «no apreciamos ningún equilibrio entre los consejeros y el trato a los trabajadores», opinión que secundan otras organizaciones sindicales, como Suma-T, que explicó ante Rubiales, Manuel Azuaga y el resto de los miembros del Consejo que, para elevar la rentabilidad de la entidad, es importante «invertir en el motor, en la plantilla».

«Si quieren un coche ganador hay que invertir en el motor, que será el que haga triunfar y conseguir los objetivos propuestos», expresó Jesús Barbosa Gil, secretario general saliente de Suma-T, al Consejo de Administración de Unicaja durante la Junta de ayer.

Azuaga se asegura 300.000 euros al año

De un modo u otro, los accionistas dieron luz verde a la mejora retributiva planteada por Unicaja Banco y, desde el momento de la aprobación hasta 2026, último año incluido en el nuevo programa del banco, los consejeros recibirán 850.000 euros más. Antes de la última actualización de la política de retribución a los consejeros, la remuneración al Consejo era de 1.100.000 euros. El banco mejoró el pago en julio de 2021, después de la fusión entre la entidad malagueña y Liberbank.

Ayer, dicha política cambió, y ahora los consejeros recibirán hasta 1.950.000 euros anuales hasta 2026.

Con este cambio, Manuel Azuaga, presidente no ejecutivo del banco, se asegura 300.000 al año por su condición en el Consejo. Es decir, el directivo malagueño se embolsará 900.000 euros hasta 2026 gracias a este cambio retributivo.

Leer más: Rubiales asciende a cuatro directivos de Liberbank a la nueva cúpula de Unicaja Banco

Está por ver cómo solventa la compañía con sede en Málaga el problema que está emergiendo por los salarios de la plantilla. Pese a que Unicaja Banco ha puesto sobre la mesa un modelo retributivo único, fórmula con la que están de acuerdo varios sindicatos, este no termina de contentar a la plantilla.

Al contrario, Unicaja no está dispuesta a cambiar un ápice de lo propuesto, por lo que la falta de entendimiento entre ambas partes ha conducido a un bloqueo que, de prorrogarse, podría generar más quejas y concentraciones por parte de los empleados y empleadas de la entidad financiera.