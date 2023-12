Los jubilados de Unicaja, el punto de fricción en la negociación por los salarios con la plantilla

Los jubilados de Unicaja Banco han tomado una posición relevante en las negociaciones por los salarios entre la plantilla y la entidad malagueña. Tal y como adelantó ECONOMÍA DIGITAL, los sindicatos de la compañía y la directiva encargada de pilotar estas cuestiones dejaron varadas las conversaciones el pasado jueves después de que Unicaja hiciera propuestas «que son imposibles de acepta«, como apuntan distintas fuentes sindicales a este diario.

La voluntad de Unicaja desde que Isidro Rubiales tomó las riendas de la entidad siempre ha sido la de escuchar y contentar a la plantilla, quienes demandan mejoras después de dos años en lo que la gestión del banco ha sido caótica. Pese a ello, ninguna de las dos partes ha logrado ponerse en consonancia, lo que ha ralentizado una mejora salarial que, a día de hoy, no existe. Todo ello después de que la entidad y la plantilla estuviese reunida durante tres días consecutivos.

Por un lado, está Unicaja, que propuso un modelo retributivo único que, aunque convence a algunos sindicatos de la entidad, no termina de contentar a gran parte de la RLT puesto que no beneficia a todos los empleados por igual. Por otro, están los sindicatos, que el pasado miércoles propusieron un modelo que parece que sí se ajustaba a lo que demandan y no dejaba por el camino a ningún empleado o empleada de la compañía. Este modelo pasó a ser estudiado por los directivos de la firma bancaria.

Los jubilados, punto de fricción en la negociación entre Unicaja y la plantilla

Un día después, el jueves, todo saltó por los aires. Los sindicatos informaron de que «las negociaciones están rotas«, tal y como adelantó este diario. Y en medio de esto, fuentes sindicales informan que uno de los motivos que fracturó la reunión fueron el ajuste de las prestaciones diferidas sujetas al IPC los jubilados que la compañía pretendía hacer.

Tal y como ha podido conocer este diario, Unicaja incluía en el modelo retributivo único una fórmula por la cual pretendía topar el pago de aquellos jubilados que tuvieran prestaciones diferidas que tuvieran vinculación con el IPC. Es decir, el banco pretendía limitar la revalorización de las prestaciones diferidas vinculadas al índice de inflación para, con lo que se ahorrase, cubrir la mejora salarial presentada a la plantilla actual.

Como apunta Óscar López, secretario general de Suma-T, la compañía pretendía «sufragar los costes que supone la retribución a los trabajadores y trabajadoras» a costa de lo que se ahorrase con el tope impuesto a las prestaciones diferidas sujetas al IPC.

Es decir, financiar la posible mejora de los salarios con lo que le dejase a pagar a los jubilados de la entidad que tengan una prestación diferida sujeta al índice inflacionario. «Ante esto, los sindicatos se han plantado», destacan fuentes conocedoras de la situación.

Ante la parálisis en esta área, el malestar y el hartazgo de la plantilla sigue creciendo en un momento en el que los empleados y empleadas piden más acciones a la nueva directiva. Isidro Rubiales, quien relevó a Manuel Menéndez en el cargo de consejero delegado y aseguró que su llegada supondría abrir «un escenario ilusionante«, no ha logrado contentar a la plantilla como se preveía.

Los trabajadores y trabajadoras de la firma con sede en Málaga siguen denunciando ser el colectivo peor pagado de entre los bancos del Ibex 35. Esta demanda se hizo más vehemente cuando se supo que el Consejo de Administración, del que Manuel Azuaga anunció su salida hace algo más de una semana, se subió la retribución.

El Consejo de Administración cobrará 850.000 euros más al año hasta 2026

Como apuntó este medio, el consejo acordó elevar su salario desde los 1,1 millones de euros que repartió el pasado curso hasta los 1,95 millones que pasaran a cobrar hasta 2026. Es decir, los miembros del Consejo de Administración del banco malagueño cobrarán 850.000 euros más al año en los próximos tres cursos.

Concentración sindical de empleados de Unicaja Banco. Efe

Esta decisión motivó una concentración frente a la sede de la compañía en la que la plantilla se quejó de ser «los peor pagados del sector», como apuntan desde CESICA. Otros sindicatos, como Comisiones Obreras (CC.OO.) piden a Unicaja «reducir la brecha salarial con el resto del sector».

Sea como fuere, las negociaciones por los salarios, a las que Unicaja quiso darle algo más de ritmo reuniéndose tres días consecutivos con la RLT, han encallado. Ninguna de las dos partes ha dicho si esta semana volverán a sentarse. Unicaja Banco se abstiene de hacer declaraciones con respecto a este tema. Lo único que se sabe es que los jubilados del banco ‘se colaron’ en las negociaciones y han terminado siendo el motivo de la ruptura.