El fichaje urgente que quiere hacer el Real Madrid en invierno: preparan 40 millones por uno de los mejores

El Real Madrid sufrió dos duros golpes en los primeros partidos de la temporada. Primero se lesionó Thibaut Courtois y después le siguió Eder Militao, quien era todo un intocable en la línea defensiva. De esta manera, cambiaron por completo los planes de Carlo Ancelotti, pero le confirmó a Florentino Pérez que no realizara ningún fichaje.

Actualmente, ocupan la posición Antonio Rüdiger y David Alaba, pero el austriaco no está al nivel esperado. Aprovechando que tienen el mercado invernal a la vuelta de la esquina, quieren aprovecharlo para firmar a uno de los mejores defensores de La Liga EA Sports.

David Alaba en un partido de liga ante el Betis

Robin Le Normand se ha convertido en uno de los futbolistas más fiables de España. Tal ha sido su nivel que Luis de la Fuente ha confiado en él para convocarlo con la Selección Española. Aunque es francés, tenía nacionalidad española e hicieron todas las gestiones necesarias para que pudiera entrar en la lista.

La Real Sociedad no se espera que el Real Madrid pague 40 millones

Según han informado desde Fichajes.net, el Real Madrid quiere dar un golpe sobre la mesa y está dispuesto a pagar unos 40 millones para firmar al internacional español. Su llegada sería clave para dar un salto considerable en el nivel de la defensa.

Imanol Alguacil da indicaciones a sus jugadores

Además, hay que tener en cuenta que David Alaba todavía no sabe si va a continuar en el club a partir de la próxima temporada. Lo mismo sucede con Nacho Fernández, quien finaliza contrato el 30 de junio de 2024. Con este fichaje, no solo tendrían un refuerzo a corto plazo, sino una gran solución para el futuro del Real Madrid.

Desde el conjunto txuri-urdin tiene claro que Le Normand es totalmente intocable. Imanol Alguacil no quiere perderlo, pero ante una oferta así, poco o nada podrían hacer si el Real Madrid llega con dicha cantidad y con un proyecto donde el central tendrá una gran importancia.

Para saber si Florentino Pérez da un golpe en el mercado invernal habrá que esperar al mes de enero. Habrá que tener en cuenta como llega el equipo al parón navideño. De momento, este fin de semana tienen un partido trascendental ante el Barça, donde se jugarán el liderato.