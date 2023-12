Florentino Pérez no lo quiere de vuelta en el Real Madrid y podría terminar en Francia: es una opción para enero

Florentino Pérez sigue recibiendo ofertas de futbolistas que quieren jugar en el Real Madrid. Uno de los últimos que ha mostrado sus deseos de vestir de blanco es Raphael Varane, quien quiere salir del Manchester United en el próximo mercado invernal.

El ex del Real Madrid se ha ofrecido como solución ante la baja de Eder Militao y, aunque su regreso no disgustaba a Carlo Ancelotti, el presidente ha decidido que no vuelva. No se plantean hacer incorporaciones en enero y a ello se suma el hecho de que ya tenga 30 años.

Su regreso al Real Madrid no es una opción y eso ha provocado que empiece a plantearse otras opciones. Bayern de Múnich y Arabia Saudí son dos de los interesados en su fichaje, una puja a la que se ha sumado ahora también el Marsella, según ha informado Teamtalk.

El conjunto alemán está muy interesado en hacerse con sus servicios, pero su elevado salario dificulta que puedan cerrar la operación. Desde Francia quieren intentar su fichaje y el Marsella podría convertirse en su próximo club ante los deseos de Genaro Gattuso por mejorar la plantilla en las próximas ventanas de traspasos.

Varane es una opción de peso para el conjunto francés y la posibilidad de jugar en Francia podría ser muy atractiva para el central, aunque para ello deberá negociar con el club su salario, ya que difícilmente estarán dispuestos a ofrecerle un salario a la altura del que tiene a día de hoy en el Manchester United.

Raphael Varane durante un partido con el Real Madrid

Florentino Pérez deja vía libre al Marsella

Con el no de Florentino Pérez y las complicaciones del Bayern de Múnich para cerrar su fichaje, el Marsella podría convertirse en una de las principales opciones para Varane una vez que salga del Manchester United. Por ahora no se conoce más detalles sobre la posible operación, pero sí es cierto que su nombre se encuentra en la lista de fichajes urgentes ante la pérdida de jugadores que sufrirá el equipo durante la Copa Africana de Naciones.