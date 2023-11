Después de Bruna Biancardi y Neymar, Sergio Ramos y Pilar Rubio: la confirmación de su ruptura es «cuestión de días»

Siguen saliendo a la luz detalles sobre la supuesta crisis que atravesaría el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio. A ambos se les ha visto haciendo vidas por separado y uno de los gestos que más ha llamado la atención de sus seguidores es que la presentadora no ha asistido al cumpleaños de la madre del que todavía es su pareja.

Todo parece apuntar a que su relación estaría muy cerca de terminar, siendo el principal motivo que Pilar Rubio se siente desplazada tras la vuelta de Sergio Ramos a Sevilla. Según apunta Informalia, fuentes cercanas a la pareja cada vez es más complicado que puedan arreglarlo y la confirmación de su ruptura es “cuestión de días”.

Sergio Ramos y Pilar Rubio durante la gala The Best

El jugador y la colaboradora de ‘El Hormiguero’ no han conseguido superar la crisis que vivieron hace cuatro años, cuando ella pensó en dejar la relación. Amos decidieron darse una segunda oportunidad, pero desde entonces no han terminado de estar al 100% bien entre ellos.

Ahora el círculo cercano del jugador asegura que esta crisis es real y que aunque están transmitiendo un clima de incertidumbre a sus entornos todo se confirmará en unos días, por lo que su ruptura podría llegar incluso antes de que termine el año.

Esta separación seguiría a la de Bruna Biancardi y Neymar, que también han dejado su relación después de que se filtrasen unos chats del brasileño pidiendo unas fotos a una modelo de Onlyfans, además de sus continuas polémicas y rumores de infidelidad.

Sergio Ramos junto a su esposa y sus hijos. EFE/ Raúl Caro

El entorno de Sergio Ramos y Pilar Rubio no apuesta por su continuidad

El círculo cercano a la pareja considera que es muy complicado que las cosas entre ellos se puedan arreglar y no cree que vayan a continuar con su relación. Pilar Rubio no ha conseguido adaptarse a su nueva vida en Sevilla y al parecer no tendría muy buena relación con las amistades de su esposo, algo que sumado a sus diferentes aficiones habría provocado que ambos decidiesen separar sus caminos gasta el punto de que ya se habla de la existencia de una tercera persona en la vida de Sergio Ramos.