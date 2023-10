El trueque que ofrecen a Florentino Pérez para 2024: una de sus prioridades a cambio de un intocable

Florentino Pérez sigue buscando candidatos para reforzar el lateral derecho. Dani Carvajal no termina de convencer y una de las grandes prioridades para el próximo verano es cerrar la llegada de un sustituto, siendo la opción favorita de la directiva en estos momentos la de Reece James, jugador del Chelsea, quien se encuentra lesionado actualmente.

Su fichaje se ha convertido en una de las prioridades de Florentino Pérez para 2024, junto a Kylian Mbappé y Alphonso Davies, y el Chelsea quiere aprovecharse de ello para llevarse a uno de los grandes deseo de Mauricio Pochettino del Santiago Bernabéu. Fede Valverde es la obsesión del argentino y, según ha informado Defensa Central, los ‘blues’ habrían pensado en un trueque con ambos jugadores para conseguir cerrar su llegada a Stamford Bridge.

Florentino Pérez durante las Asambleas Generales. EFE/ Fernando Alvarado

El Chelsea ya se interesó en su fichaje en el pasado mercado de verano, pero desde el Real Madrid se negaron completamente a su salida, a pesar de los ‘blues’ estaban dispuestos a hacer una importante inversión por el uruguayo. Tras el ‘no’ del Real Madrid siguen manteniendo su nombre en la agenda y están dispuestos a volver a intentarlo el próximo verano.

Para evitar negociaciones económicas con el club blanco que, seguramente, no llegarán a buen puerto, desde el Chelsea han decidido enviar la propuesta de un trueque a Florentino Pérez. El plan pasaría por dejar que Reece James aterrice en el Santiago Bernabéu mientras ellos consiguen el fichaje de Fede Valverde sin pagar nada a cambio. Desde el Real Madrid ya se han pronunciado al respecto.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentando el nuevo Santiago Bernabéu

Florentino Pérez tiene clara su respuesta

El problema para el los ‘blues’ es que el Real Madrid parece seguir sin estar dispuesto a dejar salir al uruguayo. Ya rechazaron su marcha el pasado verano con el Liverpool y el Chelsea como principales interesados ynuevamente le han vuelto a cerrar la puerta de salida, a pesar de todos los millones que pongan sobre la mesa o de que eso pueda suponer traer a uno de sus deseos al Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez no ve con buenos ojos este trueque, ya no solo por que Fede Valverde sea uno de sus intocables, si no también porque tienen valores muy diferentes en el mercado. Mientras que el uruguayo está valorado en 100 millones de euros, Reece James cuesta 65 ‘kilos’. Desde el Real Madrid difícilmente aceptarán esta propuesta, por lo que el Chelsea deberá buscar otra fórmula si quiere conseguir el fichaje de ‘El Pajarito’.