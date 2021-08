Alcampo, Primark, KFC… Estos son los 400 puestos de trabajo que ofrece el nuevo centro Vialia de Vigo

Cuenta atrás para la apertura del nuevo centro comercial Vialia de Vigo. El establecimiento, ubicado en la antigua estación de Urzaiz, abrirá sus puertas el día 30 de septiembre, y la veintena de tiendas y restaurantes allí presentes redoblan el ritmo para cubrir las vacantes de empleo.

En concreto, el portal de empleo de Vialia Estación de Vigo ha registrado en sus primeros meses de funcionamiento un total de 375 ofertas de empleo y ha recibido más de 250.000 visitas y 17.500 currículums.

«La idea de lanzar este portal surgió a partir de la petición de los ciudadanos que lo demandaban. Desde el principio, las personas siempre han estado en el centro del proyecto, de ahí que siempre tengamos presentes sus necesidades y expectativas», ha explicado el director de Marketing, Innovación y RSC de Nhood España, Daniel Lorenzo.

Las marcas presentes en Vialia

Tiendas como Alcampo, Mango, Primark, La Pepita, C&A, The Body Shop, New Blanco, Verdecora, KFC, New Yorker, Juguettos, Bombon Boss, Padthaiwok o Denim & Friends son algunas de las empresas que han utilizado el portal para la búsqueda de personal.

Este website permanecerá en funcionamiento después de la apertura del centro y servirá a las empresas para cubrir las necesidades de personal en campañas como las rebajas o las Navidades.