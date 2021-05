China maniobra para tirar el precio del aluminio en plena venta de Alcoa

No hay nada sencillo en la crisis de Alcoa en San Cibrao. El próximo 28 de mayo se cumple un año del inicio del conflicto desatado en A Mariña lucense. Entonces, el grupo aluminero anunció el inicio de un periodo informal de consultas para aplicar un ERE para 534 trabajadores de la factoría de aluminio primario. Muchos capítulos han trascurrido desde ese momento, desde las negociaciones fallidas con Liberty a la decisión del TSXG de declarar nulo el expediente de regulación de empleo. En este momento, la multinacional norteamericana ha aceptado la última propuesta del Ministerio de Industria y se ha comprometido a negociar directamente con los potenciales interesados en el histórico activo lucense. No obstante, en pleno periodo de conversaciones, el ascenso del precio del aluminio, a priori un nuevo reclamo para garantizar el futuro de la planta, se acaba de encontrar con la oposición de China.

Desde principio de año, al calor de la recuperación económica y la salida de la pandemia, el precio de los metales (y, por tanto, también el del aluminio) cotizaba al alza. Uno de los factores que explica los repuntes está, precisamente, en la demanda china. Sin embargo, Pekín ha decidido intentar parar los precios. El Ejecutivo advirtió a principios de semana al mercado que habrá “tolerancia cero” contra la especulación. Distintos organismos reguladores se reunieron con empresas nacionales de materias primas para demandarles que mantuviesen el «orden normal del mercado». Una aseveración que propició la caída del precio de los metales en los distintos mercados mundiales durante la jornada del pasado lunes, cuando se registraron descensos del precio de futuros del acero, el hierro y el aluminio.

Los analistas dudan de la amenaza china

A pesar de todo, los analistas creen que, en estos momentos, China no lo tiene fácil para controlar el mercado. En principio porque los precios de las materias primas no solo van a depender, en este momento, de que el mercado chino aumente o reduzca su demanda. Por otro lado, es precisamente el compromiso de Pekín con la reducción de emisiones de gases a la atmósfera lo que hace unos meses propició la subida de los propios metales, recuerdan los analistas de Citi.

Así, con estas cartas sobre la mesa, y en plena negociación en España por la planta de Alcoa en San Cibrao habrá que ver si el aluminio continúa su rally al alza o se ve afectado por los anuncios del Gobierno chino.

Un 50% más caro, a pesar de todo

Este martes, la acción de Alcoa en la bolsa de Nueva York cayó un 3,73% hasta los 35,14 dólares. En lo que va de año, impulsada precisamente por el alza del precio del aluminio y de la alúmina, así como por sus buenos resultados fiscales, llegó a intercambiarse a más de 41 de dólares. Cuando se desató la crisis de San Cibrao, el 28 de mayo de 2020, el título estaba valorado en 9,48 dólares, lo que da muestra de la evolución de la compañía en tan solo un año.

Incluso con la intención de China de frenar el rally de los metales, el ascenso del precio del aluminio con respecto a los últimos años es notable. Según los registros del LME, la Bolsa de Metales de Londres, el 28 de mayo de 2020, el precio del aluminio rondaba los 1.500 dólares. Ahora, tras la turbulencia introducida por China en el mercado, la tonelada está a 2.305 dólares, un valor muy superior al que presentaba hace un año, aunque este 2021 llegó a superar los 2.500 dólares.