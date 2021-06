Contrarreloj de los trabajadores de Endesa As Pontes: “sin garantías” más allá del 30 de junio

Los sindicatos CIG, CCOO y UGT critican la «indefensión» en la que se encuentran los trabajadores ligados al futuro de la térmica de Endesa en As Pontes. Y lo hacen, poniendo el acento en la lucha que, a su juicio, mantienen tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno central. Un conflicto que, aseguran, no aporta soluciones en plena contrarreloj. “Desde las centrales sindicales criticamos que en la reunión de este miércoles no se garantizó el mantenimiento del empleo en la industria auxiliar y la paralización de los traslados de la empresa principal más allá del 30 de junio, compromiso conseguido por las continuas movilizaciones realizadas y que ahora ya está en cuestión”, explican los representantes de los trabajadores.

La reunión de este miércoles, en la que la Xunta de Galicia volvió a insistir en un proyecto alternativo de biocombustibles para As Pontes acabó con muy pocas certezas, dado que el plan del Gobierno gallego no cuenta con el apoyo ni de Endesa ni del propio ministerio de Transición Ecológica. “En esta reunión vimos y padecimos la confrontación entre el ministerio, la Xunta y Endesa en lo que se refiere al proyecto de biocombustibles. En este sentido, criticamos que después de año y medio de pruebas, y cuando en la reunión de enero se había quedado en concretar el proyecto en quince días, nos encontramos con una propuesta de la Xunta que nos llegó la noche anterior a la reunión y en la que se solicita una prima de 30 euros megavatio/hora para hacer viable el proyecto”, explican.

Críticas a la Xunta y al Gobierno

Los sindicatos critican la actuación tanto de la administración autonómica como de la central. “La actitud de la administración gallega es irresponsable. Solo busca poner deberes al Ministerio y a Endesa sin asumir ningún compromiso. Ni siquiera la presentación de una propuesta alternativa a Endesa que acepte llevar a cabo su propia iniciativa sobre la planta de biocombustibles”, apuntan. Y es que, según ha podido saber Economía Digital, en la reunión de esta semana se llegó a plantear que se buscase una compañía alternativa que estuviese dispuesta a desarrollar el proyecto de la Xunta, dado que la compañía de José Bogas no lo ve viable.

Pero, la parte social tampoco está contenta con la actuación ni del Gobierno de Pedro Sánchez ni de la empresa. “Tampoco nos podemos callar ante la postura del ministerio y de la propia Endesa que, alegando el trámite ordinario de impacto ambiental para el cierre formal de la térmica, que prolonga los plazos de su ejecución, se ponen de perfil sin aportar ninguna solución ante el inminente impacto que va a tener en el empleo”, insisten los sindicatos.

La clave del 30 de junio

Los trabajadores demandan medidas que garanticen el mantenimiento del empleo durante el proceso administrativo que ahora se prolonga por las alegaciones presentadas al procedimiento ambiental de desmantelamiento. “Para nosotros, el tiempo real acaba el 30 de junio, y a partir de entonces estamos en la mayor de las indefensiones”, apuntan.