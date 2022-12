El balance del año de Marta Ortega: “Estoy todavía más orgullosa, si cabe, de la empresa que fundó mi padre”

A nivel empresarial, 2022 pasará a la historia en Galicia por ser el año en el que se propició el movimiento sucesorio en Inditex. Con la salida de Pablo Isla, Marta Ortega Pérez, hija de Amancio Ortega y Flora Pérez, se hizo con la presidencia no ejecutiva de la primera textil del mundo por capitalización. Esta Navidad ha sido la primera que la directiva ha enviado una carta a sus empleados en la que ha destacado que a pesar de la dificultad de un ejercicio marcado por la guerra en Ucrania y la salida del mercado ruso, siempre se ha sentido respaldada. “Me he sentido arropada por todos, un maravilloso grupo de personas capaces de hacer fácil lo difícil, en circunstancias complejas como las que hemos vivido”. “Desde abril estoy más orgullosa, si cabe, de la empresa que fundó mi padre, en la que he crecido y en la que vivo profesionalmente de forma tan intensa”, apunta.

En la comunicación a sus empleados, adelantada por Expansión, Ortega Pérez reconoce la dificultad de su primer año como presidenta no ejecutiva del grupo (accedió al cargo en abril). “No ha sido un año fácil, con un conflicto que mantiene nuestras tiendas cerradas en Ucrania y a nuestros compañeros en una situación tan dolorosa; y en el que hemos debido una decisión tan difícil como la de desprendernos de nuestras tiendas en Rusia”, indica, en referencia a la determinación del grupo de traspasar su negocio a Daher, grupo emiratí dueño de su socio Azadea.

«Podemos y debemos mejorar»

“Soy consciente de que todas estas dificultades requieren un esfuerzo aún mayor por parte de cada uno de vosotros”, dice Marta Ortega en relación a empleados y proveedores, si bien añade que “emociona la confianza que todos depositan en Inditex y que en momentos no solo disminuye, sino que sigue creciendo”. «Tenemos grandísimos retos y proyectos en marcha que nos hacen ilusionarnos con el futuro y esperar lo mejor de él… Podemos y debemos mejorar, y yo espero contribuir a ello”, ahonda.