El ‘jefe’ de Alu Ibérica tiene cargos en empresas creadas por un testaferro de Urdangarín

La heterogénea trayectoria empresarial de los directivos de Alu Ibérica se cruzó en su camino con un abogado condenado en la Audiencia Nacional por fraude fiscal. Dos de las sociedades en las que figura como apoderado Víctor Rubén Domenech, el presidente de Grupo Riesgo y, en teoría, el dueño de las factorías de A Coruña y Avilés, fueron creadas por Ramón Cerdá Sanjuan, conocidísimo letrado valenciano que constituyó miles de empresas a su nombre, algunas de ellas utilizadas en las más sonadas tramas de corrupción de la historia reciente de España, como el Caso Nóos, que acabó con la condena de Iñaki Urdangarín; o la trama Gürtel del Partido Popular, pasando por las casos de Gowex, Marsans o Nueva Rumasa.

El líder de Grupo Riesgo, detenido la pasada semana junto a otros tres directivos de Alu Ibérica y puesto en libertad con medidas cautelares, fue administrador de dos de las sociedades creadas por Ramón Cerdá.

Empresas inactivas

Una de ellas es Businessland International 21, constituida por el abogado valenciano en 2009 en Murcia, según consta en el Registro Mercantil. Seis meses después, Víctor Rubén Domenech se convirtió en el administrador único de la empresa, dedicada a la distribución y comercialización de material electrónico, ordenadores, teléfonos móviles y material de oficina. El jefe de Riesgo todavía figura en el Registro Mercantil como apoderado de la sociedad, que no presenta cuentas desde 2010 y que, debido a esta falta de actividad, tiene su hoja registral cerrada desde el año pasado.

Una situación similar atravesó Citium Eurogrup, sociedad creada por Cerdá en Coslada en el año 2009. En un procedimiento idéntico al anterior, Víctor Rubén Domenech entró como administrador único unos meses después de la creación de la empresa y la trasladó a Madrid. Todavía figura como apoderado, aunque la sociedad carece de actividad y su hoja registral también está cerrada ya que no presenta cuentas desde 2010. Su objeto social es “la realización de actividades de Internet”.

Businesland y Citium forman parte de la docena de empresas inactivas en las que ostentan cargos los directivos de Alu Ibérica detenidos en el marco de la investigación por presunta “despatrimonialización fraudulenta” de las antiguas factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés: Luis Losada, Diego Peris y Alexandra Camacho, además de Domenech

Las sociedades con las que controlan la mayoría accionarial de Alu Ibérica, sin embargo, fueron creadas expresamente para la operación de compra, Iberian Green Aluminum Company, que se constituyó en 2020 con el nombre de System Capital Management; y PM MR 1.866, creada en 2019.

El ‘Mossak Fonseca español’

En 2017, la Audiencia Nacional condenó a Ramón Cerdá Sanjuan a diez años y siete meses de cárcel como autor de tres delitos de defraudación tributaria, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil. Se trataba de una investigación por fraude en el pago del IVA por valor de algo más de tres millones.

El abogado valenciano, según la Sala, se encargaba de proporcionar sociedades pantalla con las que se simulaban operaciones intracomunitarias que permitían desgravar y eludir el impuesto. Los jueces consideraron acreditado que Cerdá no solo vendía sociedades que funcionaban como trucha o pantalla, sino que las entregaba en estado de “ser utilizadas de inmediato para el fraude tributario”.

La Fiscalía Anticorrupción definió la actividad del abogado valenciano como la “constitución de sociedades dormidas o latentes que, posteriormente, vende a terceros a cambio de pingües beneficios, creando un auténtico emporio-nido de sociedades”.

Cerdá creó, por ejemplo, la sociedad Good&Better, que sirvió a Francisco Correo para facturar contratos de la trama Gürtel; o Goes Center for Stakeholder Management, e Goes Center for Stakeholder Management, sociedad utilizada por los testaferros de Iñaki Urdangarín para desviar fondos.

Los más de 9.000 cargos que acumuló, según el Registro Mercantil, hicieron que parte de la prensa lo bautizara como el “Mossak Fonseca español”.