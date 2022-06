Estrella Galicia salta a la moda con su alianza con elPulpo

Estrella Galicia suma y sigue. La compañía de la Corporación Hijos de Rivera ha presentado su primera colaboración con la marca de moda gallega elPulpo. Se trata de una colección de ropa y complementos que ha sido realizada de forma sostenible utilizando materiales y fibras orgánicas.

Bajo el nombre From North to the World está inspirada «en el norte y su esencia atlántica», tal y como han explicado el director de trade marketing de Hijos de Rivera, Manel P. Piñon, y el fundador de elPulpo, José Antonio Chacón, durante la presentación de esta nueva alianza, en el Museo de Estrella Galicia (MEGA).

Así será la colección

El acto ha tenido como maestro de ceremonias al actor y humorista Xosé A. Touriñán, que también fue el representante de la marca para la promoción del Xacobeo a través de la puesta en marcha de la colección “elPulpo Peregrino”. «Queríamos mostrar una colección que signifique el Atlántico desde el punto de vista textil», ha destacado Piñón, quien ha añadido que el resultado es un «maridaje perfecto» desde el punto de vista «visual y de tendencia». Chacón, por su parte, ha incidido en que el objetivo de esta «cápsula» es mostrar «la esencia de las dos marcas, unidas por Galicia, por el norte y por el mar».

La nueva colección está compuesta por 11 prendas y accesorios «atemporales y sin género». Consta de camisetas, prendas exteriores y complementos, como gorras y mochilas, con una paleta de color en tonos neutrales «como guiño a la sensibilidad y al respeto al medio ambiente», que contrastan con los colores originales de Estrella Galicia, el rojo y el negro, según los responsables. Las prendas están a la venta desde este miércoles en los puntos de venta físicos y online de ambas empresas gallegas.