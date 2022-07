La contrarreloj de Endesa: aguarda al cierre en As Pontes para suministrar energía y suelo a Sentury Tire y Ence

Con la mirada puesta en los fondos europeos y al calor de la descarbonización, los anuncios de proyectos industriales de envergadura se agolpan en el municipio de As Pontes. Sin embargo, de momento, el Gobierno central aún no ha concedido a Endesa la autorización definitiva para el cierre de la térmica, que hace ya semanas que dejó de quemar carbón. El plácet del Ministerio para la Transición Ecológica no es un asunto menor ya que, según distintas fuentes cercanas a la compañía, es requisito necesario para que se active en denominado Plan Futur-E, ideado para compensar industrialmente el fin de la actividad de la planta en la zona de Ferrolterra.

Es precisamente dentro de ese Plan Futur-E mediante el que Endesa habría contactado tanto con la pastera española Ence como con el gigante chino Sentury Tire. La primera proyecta una planta de papel tisú que supondría una inversión de unos 350 millones de euros mientras que la segunda quiere levantar una fábrica de neumáticos de alto rendimiento con un presupuesto estimado de 522 millones.

Según aseguran a Economía Digital Galicia distintas fuentes conocedoras de las negociaciones, los planes tanto de Ence como de Sentury Tire pasarían por ubicar sus futuras instalaciones, de salir adelante, en terrenos que en la actualidad son propiedad de Endesa (tiene una gran parte del suelo del municipio coruñés). Pero, además, ambas compañías estudian establecer con la energética contratos eléctricos a largo y medio plazo, los llamados PPAs, destinados mediante energía limpia –en este caso eólica– a reducir la considerable factura eléctrica de las dos factorías.

Preguntada por este medio, Endesa ha rechazado hacer valoraciones sobre posibles acuerdos tanto con la pastera dueña de la biofábrica de Pontevedra como con la compañía china. A pesar del silencio de la compañía hay que tener en cuenta que ya cuenta con experiencia reciente en materia de PPAs en Galicia.

Los de José Bogas anunciaron en febrero la firma de un preacuerdo con Alcoa para surtir de energía renovable durante 10 años la planta de San Cibrao, en Lugo. Un acuerdo que supondrá un abastecimiento de hasta 1.349 gigavatios hora por cada año. El suministro debe comenzar en 2024, la fecha marcada en el calendario por el grupo americano para reactivar su factoría de aluminio primario, que apagó tras llegar a un acuerdo con la plantilla a finales del pasado año.

Agilización administrativa de las PPA

Endesa aseguró entonces que la energía verde a Alcoa será aportada gracias a los proyectos de energía eólica que tiene en marcha en la comunidad su filial renovable, Enel Green Power España, y que generarán más de 900 MW de nueva capacidad. Expone que “los proyectos de energía eólica asociados a esta colaboración” están asegurados, ya que disponen de acceso y conexión a la Red de Transporte y están en «tramitación administrativa».

La Xunta se comprometió ya a principio de año a priorizar la tramitación de aquellos parques eólicos que destinen el 50% de su producción a la industria a través de acuerdos PPA de precios fijos de energía. Cabe por tanto pensar que esa agilización también la tendrían los parques que hipotéticamente pudieran estar ligados a acuerdos con los proyectos de Ence o de Sentury Tire, aunque, de momento, en As Pontes continúan a la espera de la tramitación del cierre definitivo de la térmica, que solicitó a finales de 2019.

Distintos tiempos para dos macroproyectos

Los tiempos de los proyectos de Ence y de Sentury Tire, en cualquier caso, son dispares. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, indicó la semana pasada que el Gobierno gallego se volcará para que el proyecto de Ence, que en teoría es independiente de su futuro en Lourizán, salga adelante. Administración pública y empresa se han marcado un plazo de un año para sacar adelante los trabajos de evaluación que determinarán si será posible, finalmente, que el nuevo proyecto de los de Ignacio de Colmenares crezca en As Pontes, en donde generaría unos 150 empleos directos.

Al menos sobre el papel, los de Sentury Tire tienen unos plazos más ajustados. De hecho, la intención de los asiáticos pasaría porque la Xunta tramitase su proyecto de forma exprés (como ha anunciado que hará con el proyecto de hidrógeno verde de Reganosa y EDP). El último informe anual de la multinacional, que trasladó al regulador de Shenzen, indica que la pretensión del fabricante de ruedas pasaba por «comenzar la construcción de la factoría antes de finales de 2022”. La intención, en último caso, es que entre en funcionamiento en 2024 para alcanzar su plena operatividad un año después. El proyecto prevé la creación de más de 700 empleos.