Las farmacéuticas del Covid: Rovi, la socia de Moderna, casi triplica el valor en bolsa de Pharma Mar

Pharma Mar, la farmacéutica de José María Fernandez de Sousa, cerró la sesión este martes en el IBEX 35 liderando subidas junto a Cellnex. La acción escaló un 2,04%, colocándose en 72,1 euros en una jornada marcada por el miedo de los inversores a que la variante Delta del coronavirus frene la recuperación económica. Una inyección de oxígeno que, sin embargo, todavía no alcanza para mejorar la situación de la cotizada, que atraviesa su particular crisis con una capitalización bursátil muy mermada desde los máximos que alcanzó en febrero, cuando el título se intercambiaba a 120 euros.

En bolsa, Pharma Mar atraviesa una situación muy distinta a la de Rovi, los laboratorios de la familia López Belmonte, cuya cotización se ha disparado en el mercado continuo gracias en buena medida a su asociación con Moderna para la fabricación de la vacuna contra el coronavirus.

¿Cambios en el IBEX?

La caída de Pharma Mar pone en peligro su pervivencia en el IBEX, el principal índice de la bolsa española, al que la compañía de origen gallego dio el salto desde el continuo el pasado año debido a su espectacular escalada tanto en cotización como en resultados.

Para muchos analistas, la particular crisis bursátil de Pharma Mar tiene su origen en el Aplidin, medicamento que, de momento, aún no ha generado beneficios a los de Fernández de Sousa, pero que sí la colocó en el centro mediático a lo largo del año del estallido de la pandemia. Los buenos resultados financieros de la antigua Zeltia derivan, en buena medida, de su negocio antitumoral y, en concreto, del fármaco Zepzelca, que su socia Jazz Pharma comercializa en Estados Unidos. No obstante, las grandes expectativas generadas por el fármaco contra el Covid llevaron a la cotizada a alcanzar máximos el mes de febrero, cuando la inmunización por las vacunas todavía era baja.

Desde entonces hasta ahor el avance de la vacunación ha jugado en contra de Pharma Mar en bolsa (el Aplidin, en fase final de ensayo clínico, es un medicamento destinado a tratar a personas ya infectadas por el virus).

Requisitos de capitalización

El fuerte recorte de recomendación por parte de Stifel, uno de los analistas de referencia de Pharma Mar, fue otro de los golpes que la biofarmacéutica encajó este mes de agosto. Con la leve subida de este martes, la capitalización bursátil de Pharma Mar ronda los 1.323 millones de euros.

Las acciones aún deben volver a escalar de forma notable para sacar a la cotizada de la cuerda floja del IBEX. Tal y como recuerda Finanzas, hay que tener en cuenta que ya en la revisión de valores del pasado junio, cuando capitalizaba por encima de los 1.400 millones de euros, cumplía por la mínima el requisito del 0,3% de capitalización promedio del IBEX.

Rovi escala un 67%

En la otra cara de la moneda de las farmacéuticas españolas que han encabezado la lucha contra el Covid se sitúa Rovi. Gracias a su asociación con Moderna, los laboratorios de la familia López Belmonte han visto cómo su cotización se dispara en el mercado continuo. A pesar de que este martes cerró la sesión con una caída del 0,16%, su capitalización bursátil alcanza los 3.565 millones de euros (la acción cotiza a 63,6 euros). En lo que va de año, sus títulos han escalado un 67,8%.

Su cotización se ha disparado, de la mano de Moderna, igual que sus resultados. El grupo farmacéutico elevó su beneficio en el primer trimestre un 72%, hasta los 51 millones. Sus ingresos superaron los 290 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 52% con respecto al mismo periodo del año anterior. El secreto radica en el negocio de fabricación a terceros, que creció un 172% por la producción de la vacuna contra el Covid.

El pasado junio, la familia López Belmonte, los principales accionistas de Rovi, vendieron alrededor de un 3% del capital social de la cotizada en una colocación acelerada encargada a Bestinver y por la que se embolsaron unos 87,88 millones de euros, según comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación no es baladí de cara a un hipotético salto al IBEX. Con ella, el capital de Rovi que circula libremente, es decir, que no está en manos de inversores con paquetes significativos, supera ya el umbral del 30%, algo que se valora de cara a la entrada en el índice de referencia de la bolsa española.