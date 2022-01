Reganosa y EDP empiezan a tramitar en la Xunta su macroproyecto para As Pontes

Augas de Galicia ya tiene en sus manos los proyectos con los que As Pontes y Meirama darán paso a una nueva era de generación eléctrica. El organismo dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade tiene sobre su mesa las propuestas de ocho empresas y asociaciones vecinales distintas para buscar una nueva vida a los lagos de As Encrobas y de As Pontes tras el cierre de las térmicas.

En concreto, de estos ocho proyectos un total de cinco se ubican en el de As Encrobas. Se trata de los promovidos por Green Capital Power (perteneciente al grupo Capital Energy), Coventina Renovables (propiedad de Tasga Renovables), así como los de la Asociación Ambiental Cova Crea, que presenta uno a título individual y otro junto a la Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo. A ellos se suma la iniciativa presentada por una particular.

Los proyectos para As Encrobas casi duplican a los tres de As Pontes, si bien tanto para un lago como para otro manejan el mismo número de propuestas de empresas privadas: dos. En el caso de As Pontes, Augas de Galicia ha recibido los proyectos de Amadorio Energía (filial del grupo cordobés Magtel), la Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo y Canerde SL. A través de esta última sociedad es con la que Reganosa y EDP han lanzado su macroproyecto para As Pontes, para el que comprometen una inversión de 780 millones de euros.

Augas de Galicia y su papel de árbitro

La propuesta del consorcio formado por la compañía gallega y la lusa no figura por el momento entre los proyectos en fase de exposición pública ante el Ministerio para la Transición Ecológica, pero su candidatura ya se encuentra sobre la mesa de Augas de Galicia, organismo que desempeñará un papel clave en la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

“Hay empresas que iniciaron ante el Ministerio para la Transición Ecológica la tramitación ambiental de los proyectos. Esas tramitaciones no podrán desarrollarse de forma completa si el promotor del proyecto carece de la concesión de ocupación del dominio público, que le corresponde a Augas de Galicia”, subraya fuentes de la institución que dirige Teresa Gutiérrez.

“Por lo tanto”, concluyen, “los trámites ante el Ministerio en este caso están supeditados a los procesos abiertos por Augas de Galicia para la concesión de la ocupación del dominio público”.

Así son estos macroproyectos hidráulicos

De estos procesos de concurrencia competitiva saldrán los nombres de los artífices del boom de centrales hidroeléctricas reversibles en Galicia. El proyecto de este tipo de mayor magnitud es precisamente el de Reganosa y EDP. Ambas compañías presentaron el pasado mes de junio su alianza para “convertir Ferrolterra en capital de la energía verde”. Además de una planta de hidrógeno de 100 megavatios y cuatro parques eólicos de 270 megavatios, el consorcio también anunció que planeaba la puesta en marcha de una central hidráulica reversible de 570 megavatios que emplearía precisamente al lago de As Pontes como depósito inferior.

Se trata del mismo emplazamiento al escogido por Magtel para la central hidroeléctrica de esta misma tipología de 250 megavatios en As Pontes (el grupo tramita otra de 160 megavatios en A Veiga). Esta utilizará al lago como depósito inferior y a la pena de Eiriz como embalse superior. La idea de estos proyectos es aprovechar las horas valle de consumo eléctrico (especialmente las noches) para subir el agua del depósito inferior al superior a modo de almacenamiento energético. De esta forma se logra acumular más agua en el depósito superior, aumentando así su potencial de generación eléctrica mediante el salto de agua en horas de mayor demanda.

Leer más: Guerra por los megavatios de los lagos de Meirama y As Pontes

El proyecto de EDP y Reganosa supera en megavatios a los 366 que proyecta Capital Energy con su central hidráulica de Meirama, pero se queda lejos de los 936 que promueve Atalaya Generación con la central hidroeléctrica que tramita ante el Ministerio para la Transición Ecológica, que se ubicaría entre los términos municipales de O Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo y Xove, en el norte de Lugo.