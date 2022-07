Teresa Ribera descarta la reactivación de la térmica de Endesa en As Pontes

La térmica de Endesa en As Pontes se queda como está: parada. Al menos de momento. Este miércoles, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que las previsiones de Red Eléctrica indican que no será necesario reactivar la central para asegurar el suministro eléctrico en España este invierno. “En principio no será necesario”, indicó la también vicepresidenta.

«Tenemos un parque de generación que nos permite funcionar a no ser que haya una acumulación de catástrofes, sin As Pontes«, indicó Ribera, en declaraciones a Antena 3, con respecto a la posibilidad de mantener la actividad en esta planta de Endesa.

Dictamen de Red Eléctrica

La reactivación de As Pontes, en pleno proceso de cierre, se puso sobre la mesa debido a los planes de contigencia que Europa ha ordenado realizar a los países miembros ante un posible desabastecimiento de los suministros de gas este invierno. El Gobierno central ordenó a Red Eléctrica actualizar un estudio en el que analizase si, dada la coyuntura actual, era necesario mantener activa la térmica de Endesa.

Centrales nucleares

En la entrevista, la vicepresidenta también ha reiterado su posición partidaria de mantener un calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares en España y ha puesto en el punto de mira a las plantas de Francia de las que ha destacado sus problemas de corrosión y falta de seguridad derivadas de la «acumulación de tiempo».

Ribera ha manifestado que el calendario es «importante» para tener «ordenado» todo el sistema de cierre de manera que se pueda asegurar que hay una capacidad de entrada (de energía) alternativa.